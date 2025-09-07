Montag, 08. September 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 8. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

07.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 23:57 Uhr 52 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. September 2025

Namenstag

Adrian, Korbinian, Maria, Petrus

Historische Daten

2010 - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippt das staatliche Monopol bei Sportwetten und Lotterien in Deutschland. Der Glücksspiel-Staatsvertrag verstoße gegen die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit in der EU. Auch werde damit die Suchtgefahr nicht wirksam bekämpft.

2005 - Im Beisein von Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Gerhard Schröder unterzeichnen die Vorstandschefs der deutschen Energiekonzerne Eon und BASF und des russischen Gazprom-Konzerns ein Abkommen über den Bau einer Erdgas-Pipeline durch die Ostsee ("Nord Stream").

1900 - Bei einer der schwersten Naturkatastrophen in der Geschichte der Vereinigten Staaten kommen mindestens 8.000 Menschen ums Leben, als ein Hurrikan die texanische Stadt Galveston verwüstet.

1760 - Britische Truppen erobern Montréal und beenden damit die französische Herrschaft in Kanada.

1565 - Spanische Siedler gründen in Florida die Kolonie St. Augustine. Sie gilt als älteste noch bestehende europäische Siedlung auf dem Gebiet der heutigen USA.

Geburtstage

1995 - Julian Weigl (30), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund 2015-2020, mehrere Einsätze in der Nationalelf)

1945 - Christiane Krüger (80), deutsche Schauspielerin ("Alles Bob"), Tochter von Hardy Krüger

1930 - Mario Adorf (95), deutscher Schauspieler ("Der große Bellheim", "Via Mala", "Die Herren mit der weißen Weste")

1925 - Peter Sellers, britischer Schauspieler ("Der rosarote Panther", "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben"), gest. 1980

Todestage

1895 - Adam Opel, deutscher Unternehmer, Gründer des Unternehmens Adam Opel, geb. 1837

