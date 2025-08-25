Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. August 2025

Namenstag

Gregor, Teresa

Historische Daten

1987 - Das Bundeskabinett beschließt eine sofortige Erhöhung des Begrüßungsgeldes für Besucher aus der DDR von 30 auf 100 Mark jährlich pro Person.

1978 - An Bord des sowjetischen Raumschiffes "Sojus 31" startet als erster Deutscher der DDR-Offizier Sigmund Jähn ins Weltall.

1972 - Bundespräsident Gustav Heinemann eröffnet in München die XX. Olympischen Sommerspiele.

1841 - Auf Helgoland vollendet der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben sein "Lied der Deutschen" auf eine 1797 von Joseph Haydn komponierte Melodie. Reichspräsident Friedrich Ebert erklärt es 1922 zur deutschen Nationalhymne.

1807 - In Bayern wird die Impfung gegen Pocken für Kinder vorgeschrieben. Das Königreich ist damit weltweiter Vorreiter in Sachen Impfpflicht.

Geburtstage

1980 - Macaulay Culkin (45), amerikanischer Schauspieler ("Kevin - Allein zu Haus")

1960 - Branford Marsalis (65), amerikanischer Jazz-Saxofonist (Album "In My Solitude")

1945 - Wolfgang Urban (80), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender des Handelskonzerns KarstadtQuelle AG 2000-2004

1910 - Mutter Teresa, indische Nonne albanischer Herkunft, Heiligsprechung 2016, Friedensnobelpreis 1979, gründet 1950 den katholischen Orden "Missionarinnen der Nächstenliebe" in Kalkutta, gest. 1997

Todestage

1945 - Franz Werfel, österreichischer Schriftsteller (Roman "Die vierzig Tage des Musa Dagh", Theaterstück "Jacobowsky und der Oberst"), geb. 1890