Mittwoch, 24. September 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 24. September?

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 23:58 Uhr 48 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. September 2025

Namenstag

Gerhard, Rupert, Virgil

Historische Daten

2015 - Papst Franziskus kritisiert in der ersten Rede eines Oberhauptes der katholischen Kirche vor dem US-Kongress die Todesstrafe und milliardenschwere Waffenlieferungen der USA.

2015 - Während der islamischen Wallfahrt nach Mekka (Saudi-Arabien) kommt es in dem nahegelegenen Ort Mina zu einer Massenpanik. Dabei sterben nach Angaben der saudischen Regierung 769 Menschen, inoffizielle Berechnungen gehen von rund 2.000 Todesopfern aus.

2000 - Die Amtszeit des französischen Präsidenten wird vom Jahr 2002 an von sieben auf fünf Jahre verkürzt. Für eine entsprechende Verfassungsänderung stimmen in einer Volksabstimmung 73 Prozent der Wähler.

1990 - Der Austritt der DDR aus dem Warschauer Pakt zum 3. Oktober 1990 wird besiegelt. Ein entsprechendes Protokoll unterzeichnen DDR-Abrüstungsminister Rainer Eppelmann und der Oberkommandierende des Warschauer Pakts, General Pjotr Luschew, in Ost-Berlin.

1960 - Die USA lassen in Newport News (Bundesstaat Virginia) ihren ersten atomgetriebenen Flugzeugträger, die USS Enterprise, vom Stapel.

Geburtstage

1980 - Petri Pasanen (45), finnischer Fußballspieler, Ajax Amsterdam 2000-2004, Werder Bremen 2004-2011

1970 - Bernd Kroschewski (55), deutscher Snowboarder, Weltmeister im Slalom 1997

1932 - Hannah Green (93), amerikanische Schriftstellerin ("Ich hab dir nie einen Rosengarten versprochen")

1930 - Ingrid Bachér (95), deutsche Schriftstellerin ("Die Grube")

Todestage

2010 - Oswalt Kolle, deutscher Autor und Publizist ("Geheimnis der Liebe", "Sexualität 70", Filmdrehbuch "Deine Frau, das unbekannte Wesen"), geb. 1928

