Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd. Kurz vor 4 Uhr war die Nacht für den zwölfjährigen Tobias am Samstagmorgen vorbei: Er packte Chips und Getränke in die Tasche mit seinen Schwimmsachen und machte sich auf den Weg zum Kleingemünder Terrassen-Freischwimmbad. Zu diesem Zeitpunkt war es noch dunkel. Um 4.30 Uhr stand Tobias dann vor dem noch verschlossenen Freibad. Er musste noch viereinhalb Stunden warten, denn das Freibad öffnete seine Pforten erst um 9 Uhr.

Der Zwölfjährige wollte aber unbedingt als erster das Freibad betreten, wie er sagte. Daher sei er so früh aufgestanden, so Tobias, dem man die kurze Nacht überhaupt nicht anmerkte. Angst hatte er nicht, ganz alleine vor dem Freibad zu warten, erzählte er. Um 6 Uhr trudelte dann Vincent ein. Da sei es schon relativ hell gewesen, erzählte er. Die beiden Jungs aus Neckargemünd saßen vor dem geschlossenen Gitter, aßen Chips und plauderten miteinander. Nach und nach kamen weitere Schwimmbegeisterte dazu. Als das Freibad dann öffnete, waren rund 25 Besucher da, überwiegend waren es Kinder und Jugendliche.

Für Tobias ist der "Wettkampf", als Erster das Schwimmbad zu betreten, schon eine Art Hobby geworden, wie er erzählte. Denn er war zum vierten Mal in Folge das erste Kind im Freibad. "Wir sind es zwar gewohnt, dass Jugendliche vor der Eröffnung am Schwimmbad fast schon campen, aber so früh aufzustehen und zu warten ist schon eine Leistung", meinte Bürgermeister Frank Volk bei der Eröffnung. Die ersten drei Kinder und Jugendlichen bekamen von der Stadt Freikarten für das Schwimmbad sowie ein schönes Badetuch. Die dritte junge Besucherin im Bunde war Matea. Ihre Oma Helene Mätze, die in Neckarsteinach wohnt, bekam zudem einen Blumenstrauß, weil sie als erste Seniorin den Boden des Freibads betrat.

Als Bürgermeister habe er nicht mehr die Zeit, oft ins Freibad zu gehen, gab Rathauschef Volk zu. Aber er habe seit 40 Jahren eine Jahreskarte und als Kind sei er pro Saison bis zu 80 Mal im Jahr im Neckargemünder Freibad gewesen. Bei der Eröffnung waren neben den Bürgermeisterstellvertretern Jürgen Rehberger und Winfried Schimpf auch Freibad-Betriebsleiter Franz-Georg Scheffczyk, die Schwimmmeister und Vertreter der DLRG dabei, die mit dem Schwimmbadförderverein ein neues Angebot vorstellten (siehe Artikel rechts). "Heute haben wir bestes Wetter", sagte Schwimmmeister Bert Hempel. Mit 27 Grad war es sommerlich warm und windstill.

Das Freibad füllte sich, die Rutsche und der Sprungturm am Naturbad wurden gleich in Beschlag genommen. Allerdings traute sich nicht jeder, sich vom Sprungturm ins Wasser zu stürzen. Einige Mädchen riskierten zwar einen Blick nach unten, sprangen aber doch nicht.

Bürgermeister Volk hofft, dass das Naturbad auch in dieser Saison nicht wegen erhöhter Keimwerte geschlossen werden muss. Aktuell beträgt die Wassertemperatur im Naturbecken 21 Grad, im konventionell mit Chlor betriebenen Nichtschwimmerbereich sind es drei Grad mehr. Man freue sich auf die Saison und viel Sonne, sagte Volk.