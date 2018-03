Verurteilt. Der 72 Jahre alte „Stalker von Hirschberg“ muss 23 Monate lang in Haft (3. Februar). Jahrelang hatte er seine Ex-Frau massiv belästigt. Der Mann sieht sich als Opfer eines Komplotts. Archivfoto: dpa

Von Willi Berg

Mannheim. Wegen der Messerattacke auf seine schlafende Ehefrau hat das Mannheimer Landgericht ihren Gatten zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer befand den 40-Jährigen der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Der Angeklagte habe "aus Verzweiflung" gehandelt, war der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz überzeugt. Der 40-Jährige hatte zuvor erfahren, dass seine Frau von einem anderen schwanger ist. Am Abend des 11. August 2017 mischte er Schlaftabletten in ihre Getränke. Dann wartete er bis die Frau mit dem zweijährigen Baby eingeschlafen war und stieß ihr ein Messer in den Rücken. Als die 32-Jährige von dem stechenden Schmerz erwachte, sagte er: "Schatz, Entschuldigung."

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre wegen versuchtes Mordes beantragt. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Zwar habe der Angeklagte zunächst geplant, seine Frau zu ermorden. Er sei jedoch nach dem einen Stich von seiner Tötungsabsicht "zurückgetreten". Dem Angeklagten wäre es möglich gewesen, weiter auf das Opfer einzustechen. Daher verurteilte das Gericht den aus Russland stammenden Mann "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung.

Schon länger hatte es in der Beziehung gekriselt. Ein Grund war wohl der starke Alkoholkonsum des 40-Jährigen. Als sie die Trennung verlangte, drohte er damit, sich und seine Frau zu töten. Kurz vor der Tat zog die 32-Jährige mit den beiden Kindern zu Bekannten, kehrte jedoch schnell wieder zurück. Aus Sorge, ihr Mann könne sich etwas antun. Die Freude des Gatten über die Rückkehr seiner Frau währte nur kurz.

Als er einen positiven Schwangerschaftstest fand, war für ihn klar, dass sie fremdgeht. Denn Sex hatten beide schon lange nicht mehr miteinander. "Er geriet in Rage, da er wusste, dass das Kind nicht von ihm war", so der vorsitzende Richter. Der Mann verlangte, dass seine Frau abtreibt, was diese jedoch ablehnte. Darauf habe er sich entschlossen, seine Gattin zu töten, sagte Rackwitz.

Durch das Schlafmittel sei die Abwehrbereitschaft des Opfers deutlich herabgesetzt gewesen. Sechs Zentimeter tief drang die Klinge in den Körper ein. Die Verletzung sei "abstrakt lebensgefährlich" gewesen. Nach der Bluttat ließ sich der betrunkene Mann widerstandslos festnehmen. Bei einer polizeilichen Vernehmung sagte er: "Was soll ich machen, wenn sie mit einem anderen Mann schläft?"

Der Angeklagte sei durch den vorherigen Alkoholkonsum enthemmt gewesen. Dies habe zu der Tat beigetragen, sagte Rackwitz. Wegen des "Hanges" zum Alkohol bestehe die Gefahr weiterer Straftaten. Bevor er die vom Gericht angeordnete Suchttherapie beginnen kann, muss der Mann zunächst ein Jahr seiner Strafe absitzen. In der rechtlichen Bewertung des Falles folgte das Landgericht dem Verteidiger des Angeklagten, Steffen Kling.