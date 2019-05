Von Alexander Albrecht

Mannheim. Grüner, weiblicher und mit einer hauchdünnen linken Mehrheit: So sieht er aus, der neue Mannheimer Gemeinderat nach der Feinauszählung der Wahl.

> Im Trend: Die Grünen sind die Partei der Stunde, legen auch in Mannheim mit Zeitgeist-Themen wie Klimaschutz und Verkehrswende mächtig zu und avancieren dort zur stärksten politischen Kraft. Sie können eigene Akzente setzen oder zumindest darauf hoffen, dass ihnen Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei wichtigen Vorhaben Zugeständnisse machen muss. Zudem wird die Fraktion vermutlich neben dem Umwelt- noch ein weiteres Dezernat fordern. Aktuell stellen SPD und CDU jeweils zwei Bürgermeister. Alle fünf Dezernenten werden in der kommenden Legislaturperiode von den Stadträten gewählt.

> Machtverhältnisse: Grün-Rot-Rot kommt auf 25 der 48 Sitze - und hat damit nur ein Mandat mehr als alle anderen Parteien zusammen. Die Krise der Volksparteien schlägt auch auf die Lokalpolitik durch. Die SPD verliert, und die CDU ist keine "große Fraktion" mehr. Dazu hätte sie mindestens zehn Sitze gebraucht. "Große Fraktionen" dürfen mehr Mitarbeiter als kleinere beschäftigen.

> Starke Frauen: Melis Sekmen, die erst 25-jährige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, ist Stimmenkönigin, dicht gefolgt von ihrer Parteifreundin Gabriele Baier. Auf Rang vier in der Wählergunst liegt mit der Konditormeisterin Martina Herrdegen (CDU) eine Frau, die zum ersten Mal für das Stadtparlament kandidiert hat. Überhaupt wird der Gemeinderat weiblicher: 20 Bewerberinnen sind in das Gremium eingezogen und stellen somit fast die Hälfte der Abgeordneten.

> Schwacher Provokateur: Er nahm den Oberbürgermeister mit einem üblen "Furz-Rap" aufs Korn und versprach beim Ortstermin in der Sauna unbekleidet "volle Transparenz". Genutzt hat es ihm nicht: Julien Ferrat fliegt aus dem Gemeinderat, seine "Mannheimer Volkspartei" hat nicht ein Mandat errungen.

> Rückkehrer: Mitten in der vergangenen Legislaturperiode war der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Die Aufgabe als parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion in Stuttgart kostete ihn damals zu viel Kraft und Zeit. Inzwischen ist Fulst-Blei den Job los - und zieht nun erneut in den Gemeinderat ein. "Gewählt ist gewählt, ich mache das die vollen fünf Jahre", verspricht der Genosse.

> Konstanten: Wie schon bei der letzten Wahl hat die Mannheimer Liste (ML) vier Sitze errungen. Und die nehmen wieder jene vier Männer ein, die schon 2014 in den Gemeinderat eingezogen waren.

> Im Wartestand: Alfried Wieczorek, der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, ist zwar für die CDU gewählt worden - weil er aber noch bis 2020 städtischer Angestellter ist, darf er das Mandat nicht ausüben. Für ihn zieht Thomas Hornung ins Kommunalparlament ein. Wieczorek ist - nach Wegfall der Hinderungsgründe - erster Nachrücker.

> Fragile Fraktion: Die AfD ist mit vier Abgeordneten im Gemeinderat vertreten - wie schon 2014. Damals zerbröselte die Fraktion jedoch schon bald. Drei Räte firmierten später als "Bürgerfraktion", einer wechselte zum Mittelstand für Mannheim (MfM).