Im Herbst 2017 stürzte in der Schlierbacher Wolfsbrunnensteige - links die Bahnlinie - ein Radfahrer über einen Kölner Teller und starb an seinen Verletzungen. An ihn erinnerten noch Wochen später Blumen und Kerzen (rechter Bildrand). Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Kölner Teller - die mittlerweile entfernten Metallnoppen - in der Schlierbacher Wolfsbrunnensteige haben ein juristisches Nachspiel: Im November wurde ein Urteil des Amtsgerichts Heidelberg rechtskräftig, drei Mitarbeiter des städtischen Amtes für Verkehrsmanagement erhielten eine "Verwarnung mit Strafvorbehalt", also eine Art "Geldstrafe auf Bewährung".

Die Höhe der Verwarnung wird mit 30 Tagessätzen angegeben, die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. In jedem Fall, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Tim Haaf, sei eine "vierstellige Geldauflage" zu bezahlen. Damit gelten die Verurteilten nicht als vorbestraft. Insgesamt, so Haaf, waren vier städtische Angestellte angeklagt worden, bei einem sei das Verfahren eingestellt worden. Zu den Personen wollte der Staatsanwalt keine näheren Angaben machen, denn bei dem Strafverfahren kam es zu keiner Hauptverhandlung, alles geschah auf dem Schriftweg - und war damit nicht öffentlich.

Die drei Beschuldigten wurden wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung verurteilt: Am Montag, 30. Oktober 2017, fuhr ein 41-jähriger Radfahrer talwärts, stürzte über eine der Metallplatten und prallte gegen eine Hauswand. Kurz darauf erlag er seinen schweren Kopfverletzungen. Genau drei Wochen später, am 20. November 2017, kam es zu einem weiteren Unfall: Ein 74-Jähriger kam bei der mittleren der insgesamt drei Noppenreihen zu Fall, wurde aber nur leicht verletzt: Prellungen und eine Platzwunde am Kopf. Im Gegensatz zum anderen Unfallopfer hatte er einen Helm getragen.

Bereits sechs Tage vor dem tödlichen Unfall hatte ein Leser in der RNZ auf die Gefahr, die von den Kölner Tellern ausgehe, hingewiesen. Danach gab es im Stadtteil heftige Diskussionen, ob diese Form der Verkehrsberuhigung angemessen sei. Denn die direkten Anwohner der Wolfsbrunnensteige hatten jahrelang für sicherere Fußwege in der schmalen Straße gekämpft, in der viele Autos zu schnell unterwegs gewesen waren. Insofern hätten die Kölner Teller ihren Zweck erfüllt. Wer weiter oben am Schlierbacher Hang wohnte, fürchtete hingegen die Noppen, vor allem die Radfahrer.

Auch Experten waren die Metallnoppen nicht geheuer: Der Platz zwischen Bordstein und Noppe war meist zu gering. Der Hersteller der Kölner Teller empfiehlt einen Meter Abstand, der aber in der Wolfsbrunnensteige nicht eingehalten werden konnte. Bei einem Vor-Ort-Termin der RNZ wurden in der obersten Reihe 1,28 Meter gemessen, in der mittleren 64 Zentimeter und in der unteren 86 Zentimeter.

Das war auch für das Gericht entscheidend: "Hier hätte eine sichere Umfahrmöglichkeit geschaffen werden sollen", sagt Staatsanwalt Haaf, "gerade bei den hier zu erwartenden Geschwindigkeiten." Tatsächlich hatte die Stadt ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern eingerichtet, doch die 20 war erst hinter der ersten Noppenreihe auf der Straße aufgemalt - und wurde von dem Radler, der sich beim Unfall leicht verletzt hatte, nach eigenen Angaben zu spät bemerkt.

Sechs Wochen nach dem tödlichen Unfall kündigte die Stadt am 13. Dezember 2017 an, die Kölner Teller zu entfernen und stattdessen auf eine "sanftere" Verkehrsberuhigung zu setzen. Gegen Ende Januar 2018 wurde dann bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsmanagement Ermittlungen eingeleitet hatte. Dazu wurde ein Gutachten eingeholt, das offenbar den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung bestätigte.

Das nun verhängte Strafmaß allerdings gilt als sehr milde, und auch Haaf gibt zu, dass die städtischen Verkehrsplaner nie mit einem Unfall in der Wolfsbrunnensteige gerechnet hätten - und es ja auch zumindest eine Teilschuld der Radfahrer gebe, die zu schnell unterwegs waren: "Auch deswegen wollten wir den strafrechtlichen Vorwurf nicht allzu hoch hängen."