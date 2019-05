Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Von "Vernebelungsmanövern" war im Vorfeld die Rede gewesen, von bewusster Täuschung, von Vertrauen, das "schwerwiegend erschüttert" sei. So zumindest die scharfen Attacken, die der Vorstand des Uniklinikums im RNZ-Interview gegenüber der "HeiScreen GmbH" erhoben hatte. Viel Zündstoff also für die Gesellschafterversammlung der Bluttest-Firma, die am Montag stattfand.

Das Ergebnis? "Es wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart", so das offizielle Statement eines Sprechers des Klinikvorstands. Verkündet auf mehrfache, drängende Nachfragen der RNZ am Dienstagabend, 19 Uhr. Und Dirk Hessel, HeiScreen-Geschäftsführer, erklärt auf Anfrage lediglich knapp: "Die Heiscreen GmbH wird sich im Laufe dieser Woche zu den Anschuldigungen äußern. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis."

Von den weiteren Gesellschaftern - neben der Uniklinik-Tochter "Technology Transfer Heidelberg" (TTH) noch die "MSB MammaScreen Beteiligungs GmbH" des Unternehmers Jürgen B. Harder sowie die beiden Mediziner Prof. Christof Sohn und Prof. Sarah Schott - gibt es keinerlei offizielle Reaktion.

Man könnte diese Schweige-Vereinbarung als Selbstverständlichkeit abtun. Schließlich steht für alle beteiligten Parteien viel auf dem Spiel, nachdem der Brustkrebs-Bluttest durch die überzogene PR-Kampagne öffentlich in Misskredit gebracht wurde. Zumal bei dem "Anwältegipfel" - denn weder Harder noch Sohn oder Schott sollen persönlich an der Gesellschafterversammlung teilgenommen haben - wohl keinerlei greifbare Ergebnisse zustande kamen, wie es aus informierter Quelle heißt. Bereits um die Wahl von Versammlungsleiter und Protokollant soll verbissen gerungen worden sein. Und am Ende fehlte wohl auch einfach die Zeit, um echte Fortschritte vorweisen zu können.

Bemerkenswert allerdings, wie hilflos der Uniklinikumsvorstand nach dieser Sitzung wirkte. Vorab hatte man klare Worte gewählt, sehr deutlich gemacht, dass man "zeitnah" eine Lösung suche, um die Zusammenarbeit mit HeiScreen zu beenden. Nach der Gesellschafterversammlung allerdings, die laut RNZ-Informationen bereits am Montag um 15 Uhr endete, war man sprachlos. Selbst am späten Montagabend, also Stunden nach Sitzungsende, hieß es seitens eines Sprechers, dem Klinikvorstand lägen noch keine Informationen zum Verlauf der Sitzung vor. Die gab es offenbar erst im Laufe des Dienstags bei einer Telefonkonferenz.

Höchst ungewöhnlich in einer Frage von derartigem Interesse. Zumal die TTH eine 90-prozentige Tochtergesellschaft des Uniklinikums ist. Einer der drei Geschäftsführer, Markus Jones, ist zudem zugleich Geschäftsbereichsleiter "Rechtsabteilung und Drittmittelmanagement" des Uniklinikums Heidelberg. Und da soll ein zeitnaher Informationsfluss nicht möglich gewesen sein?

Kann die eigene Ausgründungsgesellschaft also schalten und walten, wie sie will? In neuem Licht erscheint da eine Aussage der Leitenden Ärztlichen Direktorin und Klinikums-Vorstandsvorsitzenden Annette Grüters-Kieslich vom Wochenende. "Wir wollen sicherstellen, dass wir bei Ausgründungen, die mit dem Namen des Universitätsklinikums verbunden sind, maßgeblichen Einfluss auf alle für uns relevanten Aktivitäten haben", hatte sie in der RNZ mit Blick auf strukturelle Reformen angekündigt.

Solche Durchgriffsrechte gibt es derzeit nicht - weshalb es übrigens auf der Homepage der Firma HeiScreen weiterhin heißt: "Erster marktfähiger Bluttest für Brustkrebs". "Gespräche mit den Verantwortlichen (...). sind aufgenommen", erklärt dazu das Uniklinikum auf eine parlamentarische Anfrage der Landtags-CDU. Aber: "Aufgrund der Gesellschafterstruktur ist eine direkte Anweisung nicht möglich."

Info: Die Vorgänge zur "Bluttest-Affäre" recherchiert ein Team um RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel und Sebastian Riemer, stellvertretender Leiter der Stadtredaktion. Alle Hintergründe: www.rnz.de/heiscreen.