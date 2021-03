Von Christoph Offner

Heidelberg. Seit Herbst 2017 hat Prof. Dr. Andrea Albrecht den Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg inne. In dieser Funktion beschäftigt sich die 49-Jährige unter anderem mit Form und Funktion von Propaganda in Literatur des 20. Jahrhunderts. Die RNZ sprach mit Albrecht und ihrer Mitarbeiterin Kristina Mateescu über die lange Tradition von Verschwörungserzählungen.

Andrea Albrecht. Foto: ofn

Frau Albrecht, Frau Mateescu, wirft man einen Blick auf die hiesigen Bestsellerlisten stellt man fest: Die Deutschen lesen gerne von Komplotten, Intrigen und Verschwörungen.

Andrea Albrecht: Das ist richtig. Diese Themen haben einen enormen Unterhaltungswert. Aber niemand wird zum Verschwörungstheoretiker, nur weil er einen Thriller von Dan Brown liest (lacht).

Was macht den Reiz von Verschwörungserzählungen aus?

Kristina Mateescu. Foto: ofn

Kristina Mateescu: Sie schaffen Identität und geben Orientierung in einer hochkomplexen Welt. Sie erlauben dem Einzelnen somit eine Beziehung zur Welt herzustellen und sich als handlungsfähiges Subjekt zu verstehen.

Albrecht: Hinter Verschwörungserzählungen steht oft ein einfaches, relativ schematisches Weltbild, das sich in Gut und Böse unterteilt. Das erscheint attraktiv in einer Zeit, in der die globalen Zusammenhänge zunehmend undurchschaubar werden.

Hinter dem Begriff Verschwörungserzählung steht also zunächst die Suche nach Erklärungen?

Mateescu: Ja, wie andere Theorien auch, versuchen Verschwörungstheorien bestimmte Phänomene, mit denen wir konfrontiert sind, zu erklären. Man stellt also Vermutungen darüber an, wie Dinge funktionieren und zusammenhängen. Problematisch wird es immer dann, wenn sich aus Theorien Ideologien bilden, wenn man sich also gegen vernünftige Argumente und Fakten immunisiert. Aber voraus geht das Erklärenwollen und kritische Hinterfragen. In diesem Sinne würde ich behaupten, sind wir alle irgendwie Verschwörungstheoretiker (lacht).

Albrecht: Die Haltung von Wissenschaftlern ist jener von Verschwörungstheoretikern nicht unähnlich, aber es gibt entscheidende Unterschiede. Die Wissenschaft zeichnet sich idealerweise durch eine skeptische Haltung aus, die möglichst alles zu hinterfragen versucht. Zudem versucht man seine Beobachtungen zu systematisieren und in einen größeren Rahmen zu stellen. Der amerikanische Soziologe Robert Merton nennt das "organisierten Skeptizismus". Die Wissenschaft hält permanent dazu an, Thesen auf ihre Falsifizierbarkeit zu überprüfen. Das passiert bei Verschwörungsideologen nicht. Diese sammeln im Gegenteil genau die Beobachtungen und Erkenntnisse, die zu ihrer Hypothese passen. Alles andere klammern sie aus.

Sind Verschwörungserzählungen ein Phänomen der Moderne?

Mateescu: Verschwörungserzählungen gibt es schon seit Menschengedenken. Modern ist allenfalls, dass man den Begriff inflationär und meist abwertend verwendet. In der Sache sind Verschwörungserzählungen eigentlich kaum innovativ. Bestimmte Narrative und Argumentationsstrukturen haben sich tradiert. So etwa die Vorstellung, dass sich die Verschwörer über Jahrhunderte als Geheimbund halten und ihr Geheimwissen per Einweihung weitergeben. Vermeintliche Verschwörer sind dabei oftmals die gleichen, beispielsweise Juden, Freimaurer und Jesuiten.

Albrecht: Ein Beispiel: Anhänger der US-amerikanischen Verschwörungserzählung QAnon glauben, dass eine einflussreiche, weltweit agierende Elite Kinder entführt, gefangen hält und ermordet, um anschließend ihr Blut zu trinken, welches wie ein Jungbrunnen wirken soll. Diese Verschwörungserzählung ist keineswegs neu. Bereits im Mittelalter war sie Gegenstand von Büchern und Erzählungen, in denen Juden zugeschrieben wurde, christliche Kinder zu entführen, zu ermorden und ihr Blut zu trinken.

Dennoch scheint es, als haben Verschwörungserzählungen derzeit Hochkonjunktur.

Mateescu: Was sich im Vergleich zu vergangenen Jahrhunderten geändert hat, ist das Medium, über das Verschwörungserzählungen Verbreitung finden. Über Soziale Netzwerke geschieht dies um ein Vielfaches schneller als es in Form von Mund-zu-Mund-Propaganda, Flugblättern oder Pamphleten möglich wäre.

Viele junge Menschen nutzen Soziale Netzwerke oder Plattformen wie YouTube um sich zu informieren. Sind sie besonders anfällig Verschwörungserzählungen aufzusitzen?

Mateescu: Gerade junge Menschen, die mit modernen Medien aufgewachsen sind, sollten sich eigentlich gut in deren Kommunikationsmustern auskennen. Ich denke junge Menschen sind in der Kommunikation über moderne Medien möglicherweise sogar "mündiger" als andere Bevölkerungsgruppen.

Albrecht: Ich glaube die Annahme, dass diese Plattformen nur von jungen Menschen genutzt werden, ist so nicht richtig. Auch die Ältesten unserer Gesellschaft sind dort aktiv. Was bei der Nutzung von Sozialen Medien beobachtet werden kann, ist das sogenannte "Urban-Legend-Phänomen". Man erfährt Dinge über Freunde von Freunden von Freunden. Dadurch entsteht ein Verstärkungseffekt, der vermeintlich Authentizität hervorruft. Diese Form der Kommunikation hat noch etwas Intimes und wird als vertrauenswürdiger angesehen als etablierte Medien.

Sollten Facebook, Twitter, YouTube und Co. für die Inhalte auf ihren Plattformen haftbar gemacht werden?

Albrecht: Ich glaube, dass es tatsächlich ein Instrument zur Regulierung von Inhalten auf den Sozialen Netzwerken braucht – in welcher Form auch immer. Diese Plattformen werden wie News-Portale genutzt, unterliegen aber nicht deren Regularien. Das verleiht ihnen eine bedenkliche Unwucht. Klar ist aber auch, dass wir keinen autoritären Staat wollen, der zensiert. Kontrollmechanismen für die Presse müssen sich neu etablieren. Beim Aufkommen neuer Medien braucht das Zeit. Dennoch sind Strukturen nötig, die "Debunking" – das Entlarven von Des- und Misinformation – ermöglichen.

Was kann man tun, um der Verbreitung von Verschwörungserzählung entgegenzuwirken?

Albrecht: Als Gesellschaft müssen wir mit solchen Phänomenen einen Umgang finden. Aufklärungsarbeit betreiben. Grenzen ziehen. Es braucht stärker institutionalisierte Bildungsangebote zur Entwicklung von Kompetenz im Umgang mit Medien.

Mateescu: Die Literaturwissenschaft kann mit den Methoden der Textkritik, der Analyse und Rekonstruktion Strukturen, Darstellungsweisen und Traditionen von Verschwörungserzählungen nachspüren und sie als solche auch entlarven. Sie kann also Inkonsistenzen aufzeigen und Unwahrheiten kennzeichnen.