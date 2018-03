Von Daniel Bernock

Heidelberg. Plastik hat einen schlechten Ruf. Doch wie ist die Öko-Bilanz etwa von Plastikflaschen im Vergleich zu Glasflaschen? Die RNZ hat mit Benedikt Kauertz vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) gesprochen. Der Experte untersucht, wie viele Ressourcen eine Verpackung benötigt und welche Emissionen im Laufe eines Produktlebens anfallen, von der Herstellung bis zur Entsorgung.

Benedikt Kauertz. Foto: zg

Herr Kauertz, Wasser aus der Plastik- oder Glasflasche, was ist für die Umwelt besser?

Die Frage lässt sich so leicht nicht beantworten. Es gibt sowohl unterschiedliche Glas- als auch Plastikflaschen.

Welche Arten von Glasflaschen gibt es?

So gut wie alle Glasflaschen sind Mehrwegflaschen. Es gibt zum einen die sogenannten Perlglasflaschen, die von den meisten Mineralwasser-Firmen genutzt werden. Das sind sogenannte "Pool-Flaschen". Das heißt, die Flasche, in der heute das Wasser des einen Anbieters ist, kann im nächsten Zyklus mit dem Wasser eines anderen Anbieters befüllt werden. Es ändert sich lediglich das Etikett. Die Flaschen sind überall in Deutschland gleich, können also auch überall neu befüllt werden - egal wo sie abgegeben werden.

Das hört sich doch nach einem umweltfreundlichen Prinzip an und würde damit für die Glasflasche sprechen.

Ja, aber es gibt auch Marken, die ihre eigenen Glasmehrwegflaschen haben. Was das heißt, sieht man an einem Extrembeispiel: Trinkt jemand in Kiel Wasser eines Abfüllers aus Süddeutschland, dann wird nicht nur die volle Flasche vom Süden in den Norden gefahren. Auch die leere Flasche muss wieder zum Erzeuger zurück. Diese langen Wege sind schlecht für die Umweltbilanz. Ein Phänomen, das wir besonders im Bier-Bereich sehen.

Und wie sieht es bei den Kunststoffflaschen aus?

Hier müssen wir zwischen den Einweg-Kunststoffflaschen und den Mehrweg-Plastikflaschen unterscheiden. Die Mehrwegflaschen werden im Schnitt 12 bis 20 Mal benutzt und sind im Vergleich zu den Glasflaschen sehr leicht. Durch diese Gewichtsersparnis, die beim Transport eine wichtige Rolle spielt, ist die Mehrweg-Plastikflasche in Sachen Öko-Bilanz signifikant besser als eine Glasflasche.

Gerade Discounter verkaufen Wasser häufig in Einweg-Plastikflaschen. Wie ist deren Bilanz?

Hier gibt es große Unterschiede, je nach Dicke des Plastiks und wie viel recyceltes Material darin steckt. Die besten Einweg-Plastikflaschen können sicher mit den Mehrweg-Kunststoffflaschen mithalten. Im Schnitt sind die Flaschen heute deutlich leichter als vor 15 Jahren und enthalten auch mehr recyceltes Material. Es gibt im Handel aber auch schwere Einweg-Flaschen, die kein einziges Gramm recyceltes Material haben. Diese sind für die Umwelt schlechter als Glas-Mehrwegflaschen. Wie gut eine Einweg-Plastikflasche ist, ist für den Verbraucher schwer zu erkennen. Ist sie nach dem Öffnen sehr weich und knickt fast ein, ist sie aus Umweltsicht gut, da relativ wenig Plastik dafür verwendet wurde.

Das heißt, Verbraucher können kaum erkennen, wie gut oder schlecht eine Einweg-Plastikflasche ist.

Ja, es ist daher schwierig, eine allgemeine Empfehlung für die Glas- oder Plastikflasche auszusprechen, da es so viele unterschiedliche gibt. Mindestens genauso wichtig wie die Art der Verpackung ist jedoch, woher das Wasser stammt. Verbraucher sollten immer regionales Wasser kaufen, dann ist die Verpackungsart weniger wichtig. Das spart lange Transportwege und schont damit die Umwelt.

Wie sieht es beim Thema Tüten aus. Die Papiertüte hat einen besseren Ruf als die Plastiktüte. Zurecht?

Nein, viele Plastiktüten haben eine bessere Öko-Bilanz als Papiertüten. Das liegt am Gewicht. Papiertüten sind schwerer als eine Plastiktüte, in die ähnlich viel passt. Zudem sind Plastiktüten deutlich stabiler, können also theoretisch viel häufiger genutzt werden als eine Papiertüte. Und nur weil eine Papiertüte braun ist, heißt das nicht, dass sie aus recyceltem Papier ist. Um eine gewisse Reißfestigkeit zu garantieren, sind Papiertüten meist aus primärem Papier - dafür mussten also Bäume gefällt werden.

Was empfehlen Sie Verbrauchern?

Wer einkauft, sollte Mehrwegbeutel aus Plastik oder aus Baumwolle dabei haben. Und diese sollte er dann so lange wie möglich benutzen. Wenn diese Mehrwegbeutel zu Hause vergessen wurden, sollte er statt der Papiertüte lieber eine optimierte Plastiktüte nehmen, am besten eine aus recycelten Materialien- und diese dann so lange wie möglich benutzen.

Also ist der Verzicht der Supermärkte auf Plastiktüten eigentlich falsch?

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass auch optimierte Plastiktüten aus recyceltem Material von den in puncto Umweltbilanz schlechteren Papiertüten verdrängt wurden. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass der Handel dem Kunden Mehrwegsysteme empfiehlt und erklärt - aber im Notfall optimierte Plastiktüten rausgibt.

In den Supermärkten sieht man immer häufiger, dass Obst und Gemüse einzeln verpackt wird. Was halten Sie etwa davon, wenn Gurken einzeln in Plastikfolie eingeschweißt werden?

Mit der eingeschweißten Gurke habe ich mich viel beschäftigt, das ist ein spannendes Thema. Auf den ersten Blick scheint es für die Umwelt katastrophal, wenn jede Gurke einzeln eingeschweißt wird. Allerdings wird durch diese Folie die Lebensdauer der Gurken deutlich erhöht, sodass sie die langen Transportwege gut übersteht. Ohne diese Folie geht vom Feld bis zum Supermarkt rund ein Drittel der Ware verloren, da die Gurken dann weiche Stellen haben, die der Kunde nicht will. Mit Blick auf den Einsatz von Ressourcen ist die Plastikfolie also für die Umwelt nicht schlecht. Allerdings kann man natürlich das System hinterfragen: Warum muss eine Gurke so lange unterwegs sein, dass sie vor dem Faulen geschützt werden muss? Die Gurke vom Bauern um die Ecke ist auch frisch, ohne dass sie eingepackt werden muss. Das ist für die Umwelt sicher die beste Wahl.