Chemnitz (dpa/lnw) - An dieses Spiel werden die Basketballer der Telekom Baskets Bonn noch lange zurückdenken. Das 123:88 der Rheinländer bei den Niners Chemnitz war gleich in mehrerer Hinsicht historisch. Die Bonner trafen 24 ihrer Dreipunktwürfe - so viele wie noch kein Team in der Geschichte der Bundesliga vor ihnen.

Besonders Darius McGhee traf fast traumwandlerisch aus der Distanz.