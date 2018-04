Von Claus-Peter Bach

Mannheim. "We will rock you!" - mit dieser 40 Jahre alten Queen-Hymne und mitreißenden Sprungbahnen der Bundesliga-Kunstturnerinnen der TG Mannheim begann am Dreikönigsabend in der SAP Arena die Turn-Gala des Badischen und des Schwäbischen Turner-Bundes. Zweieinhalb Stunden später verließen über 4500 zufriedene Zuschauer die nur zur Hälfte genutzte Halle in der Gewissheit, für ihr Eintrittsgeld - zwischen 18 und 89 Euro bei freiem Eintritt für Kinder bis sechs Jahre - ein buntes Kaleidoskop von turnerischer Bewegung genossen zu haben.

Die Turn-Gala, die noch am 12. Januar in Baden-Baden und am 13. Januar in Heilbronn (jeweils um 18.30 Uhr) zu sehen ist und am 14. Januar mit zwei Vorstellungen in Stuttgart (14 und 18.30 Uhr) zu Ende gehen wird, ist seit Jahren ein Markenzeichen der erstaunlich gut harmonierenden beiden Turnerbünde des Landes und hat noch nie enttäuscht. Erstmals lag die Gesamtleitung in den Händen der Regisseurin Claudia Marx, die am Bundesstützpunkt Sachsen-Anhalt die Rhythmische Sportgymnastik leitet und im Vergleich zu den Shows der Vorjahre deutlich mehr tänzerische Elemente in das Programm integrierte.

Zwei Aspekte wurden im Publikum kontrovers diskutiert: Der Verzicht auf jegliche Moderation zugunsten einer Kurzvorstellung der Protagonisten ganz am Ende der Show war vor allem deshalb schlecht, weil die Neugier der Zuschauer so groß war wie ihre Begeisterung, die Arena aber abgedunkelt und das Programmheft deshalb nicht zu lesen war. Dass die Musik als phasenweise zu laut empfunden wurde, ist ein Phänomen, das überall dort auftaucht, wo junge und ältere Menschen zusammen feiern.

Auf 89 Jahre Turnen blickt die 92-jährige Johanna Quaas aus Halle/Saale zurück, die das Breitensportprogramm mit den Cheerleadern der TSG Weinheim und den kleinen Jungen und Mädchen der Mannheimer Turnvereine mit einer Barrenübung abrundete, die manch viertels so alter Mensch nicht halb so gut hinbekommen hätte. Die Kinder machten bei ihrem "Tornado", dem Herumtollen auf und über den Langbänken, deutlich, dass der Spaß am Sport viel wichtiger ist als punktgenau ausgeführte Übungen, denn für sie galt das Motto: Ich treibe gerne Sport... Dass in den Mannheimer Vereinen fast 5000 Menschen turnen, berichtete Bürgermeisterin Felicitas Kubala, die die Gala gemeinsam mit Jörg Wontorra vom BTB mit wohltuend kurzen Grußworten eröffnet hatte.

Höhepunkte des bunten "Kaleidos-kops", so der Titel der Show, waren die Ikarischen Spiele des aus Äthiopien stammenden Duo Mamo, bei denen der auf dem Rücken liegende kräftige Athlet den auf seinen Fußsohlen turnenden federleichten Partner zu zahllosen Umdrehungen und Salti brachte - der Beifall wollte nicht enden. Auch die Handstandequilibristik des Berliners Danilo Marder, dreimaliger deutscher Sportakrobatik-Meister, der Tanz des Kanadiers David Locke im glitzernden LED-Reifen, die Jonglagen des zeitweise auf Rollschuhen in der Halfpipe herumsausenden Till Schleinitz oder die beiden komischen Wand-Nummern des Sportclowns Tobias Wegner waren nicht klasse, sondern Weltklasse.

Die beiden Shows, die die Tabea-Gymnastinnen aus Halle mit dem Artistic Show Team der KTG Heidelberg an zahllosen gemeinsamen Trainingswochenenden unter dem Management von Sebastian Hofer und der Trainingsleitung von André Becker einstudiert hatten, begeisterten durch Präzision, Schwung und Farbenpracht. Beim Tempeltanz zeigten sich die Heidelberger Kunstturner Christian Berczes, Kim Eisen, Rouven Ketzer, Daniel Morres und Philipp Schad als hoch erotische Haremsdiener und sichere Barrenturner, später überzeugten sie bei der Partnerakrobatik mit Mädchen, denen es gelungen war, zu viert in ein einziges rotes Kleid zu schlüpfen und darin zu tanzen.