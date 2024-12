Kiel (dpa) - Rekordsieger THW Kiel steht zum 22. Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale um den deutschen Handball-Pokal. Die Norddeutschen setzten sich 36:33 (20:20) gegen den VfL Gummersbach durch. Auch die Rhein-Neckar Löwen und die MT Melsungen buchten das Ticket für das Final Four am 12. und 13. April nächsten Jahres in Köln.

Die Löwen besiegten den ThSV Eisenach 31:28 (15:15),