Von Timo Teufert

Walldorf. Wie kommt die Redaktion eigentlich an ihre Informationen? Wie viel verdient ein Redakteur? Und macht der Job als Redakteur eigentlich Spaß? Diese und viele andere Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9e des Walldorfer Gymnasiums am Montagmorgen beim offiziellen Startschuss für das Projekt "Schüler machen Zeitung".

Bei der neunten Auflage der gemeinsamen Aktion von Rhein-Neckar-Zeitung, Sparkasse Heidelberg und Promedia Maassen nehmen in diesem Jahr 323 Schülerinnen und Schüler aus 13 Klassen in der Region rund um Wiesloch und Walldorf teil. Dabei erhalten sie nicht nur einen Einblick in das Medium Tageszeitung, sondern bekommen auch durch theoretische Erklärungen und praktische Aufgaben das Thema Medienkompetenz vermittelt. Außerdem steigert "Schüler machen Zeitung" die Lese- und Schreibkompetenz.

Zwei Schulstunden waren gestern am Walldorfer Gymnasiums für das Zeitungslesen vorgesehen. Foto: Helmut Pfeifer

"Die Zeitung öffnet uns die Tür zur großen und zur kleinen Welt", sagte Deutschlehrerin Ina Abbe beim Besuch von RNZ-Redaktionsleiter Timo Teufert am Walldorfer Gymnasium. Zusammen mit ihrer Kollegin Jasmin Wörz hatte sie das Zeitungsfrühstück in der Aula des Gymnasiums organisiert. Für sie sei es ein wunderbares Gefühl, morgens Zeitung zu lesen und dabei das Rascheln des Papiers in den Ohren zu haben. "Zeitung lesen ist für mich, sich Zeit und Raum nehmen für das, was in der Welt passiert", sagte Abbe. Nun wolle sie dieses Gefühl auch ihren Schülern am Gymnasium Walldorf vermitteln und nehme deshalb mit ihrer Klasse am Projekt "Schüler machen Zeitung" teil.

Die Schüler genossen das Zeitungsfrühstück sichtlich: Alle zusammen hatten für ein reichhaltiges Büfett gesorgt, an dem sie sich nach Herzenslust bedienen konnten. Zuvor hatten sie gemeinsam Zeitung gelesen und sich über die verschiedenen Themen in der RNZ ausgetauscht. In Anlehnung an das Motto des Frühstücks "Zeitung – eine Tür zur Welt" wurde auch ein Globus aus Zeitungspapier gestern gebastelt.

Während des Projekts, das sich an die Jahrgangsstufen 8 bis 10 richtet, erhalten die Lehrerinnen und Lehrer entsprechendes ...