Planung für Baiertals "Alte Hohl" nähert sich der Zielgeraden
Der Baiertaler Ortschaftsrat hat sich einstimmig für die nächsten Schritte im Verfahren um das Neubaugebiet ausgesprochen.
Baiertal. (kbw) Das geplante Wohngebiet in der "Alten Hohl" hat im Baiertaler Ortschaftsrat schon für so manche angeregte Debatte gesorgt. Verglichen damit verlief die jüngste Sitzung im Bürgerhaus unspektakulär. Einstimmig beschloss der Rat zum einen die öffentliche Auslegung des Entwurfs für einen neuen Bebauungsplan und zum anderen die Zustimmung zum städtebaulichen Vertrag zwischen der
