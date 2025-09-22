Montag, 22. September 2025

Planung für Baiertals "Alte Hohl" nähert sich der Zielgeraden

Der Baiertaler Ortschaftsrat hat sich einstimmig für die nächsten Schritte im Verfahren um das Neubaugebiet ausgesprochen.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
An der alten Gärtnerei in Baiertal soll neuer Wohnraum entstehen. Das Projekt hatte aber schon einige Hürden zu überwinden. Foto: Pfeifer

Baiertal. (kbw) Das geplante Wohngebiet in der "Alten Hohl" hat im Baiertaler Ortschaftsrat schon für so manche angeregte Debatte gesorgt. Verglichen damit verlief die jüngste Sitzung im Bürgerhaus unspektakulär. Einstimmig beschloss der Rat zum einen die öffentliche Auslegung des Entwurfs für einen neuen Bebauungsplan und zum anderen die Zustimmung zum städtebaulichen Vertrag zwischen der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
