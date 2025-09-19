Studentenbuden werden immer teurer
Mieten für WG-Zimmer in Uni-Städten steigen schneller als Lebenshaltungskosten. Experten sorgen sich um gerechte Bildungschancen.
Berlin/Heidelberg. (RNZ) Die Wohnungsnot und immer höhere Mieten machen auch den Studenten zu schaffen: Erstmals überschreiten die Kosten, die sie für ein Zimmer in einer Studenten-WG zahlen müssen, im Durchschnitt die symbolische 500-Euro-Marke. Zu Beginn des Wintersemesters lagen die Mieten durchschnittlich bei 505 Euro monatlich, wie aktuelle Zahlen des Moses Mendelssohn Instituts
