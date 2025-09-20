Nach nicht einmal einem Jahr ist Schluss beim Restaurant "Stoll’s"
Die Hoffnungen Serhat Beyazsahins erfüllten sich nicht. Die Erfahrung in der Leitung eines Gastronomiebetriebs fehlte.
Wiesloch. (arb/tt) Fast ein Jahr ist es her, da hat Serhat Beyazsahin das "Stoll’s Café und Restaurant" eröffnet. Mit großen Hoffnungen startete er im Oktober 2024. "Einen eigenen Betrieb zu führen, ist eine einmalige Chance", sagte er damals. Dass die Hoffnungen sich nicht erfüllen würden, deutete sich bereits seit einiger Zeit an. Denn Bilder sowohl der Räumlichkeiten als auch der
