Wiesloch. (tt) Weil es für den alten Blitzer auf der Messplatzstraße in Wiesloch – an der Ampel am Palatin – keine Ersatzteile mehr gab, hat die Stadt einen neuen installieren lassen. Noch ist die Anlage nicht geeicht und deshalb auch noch nicht in Betrieb.

In den nächsten Wochen soll sie aber "scharf" geschaltet werden. Bis dahin will die Stadtverwaltung auf der Messplatzstraße –