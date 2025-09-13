Samstag, 13. September 2025

Plus Wiesloch

Neuer Blitzer am Palatin

Die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern steht im Fokus. Auf der Messplatzstraße kommt zudem Tempo 30.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 57 Sekunden
Wenn der Blitzer in Betrieb geht, soll auf der Messplatzstraße Tempo 30 gelten. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (tt) Weil es für den alten Blitzer auf der Messplatzstraße in Wiesloch – an der Ampel am Palatin – keine Ersatzteile mehr gab, hat die Stadt einen neuen installieren lassen. Noch ist die Anlage nicht geeicht und deshalb auch noch nicht in Betrieb.

In den nächsten Wochen soll sie aber "scharf" geschaltet werden. Bis dahin will die Stadtverwaltung auf der Messplatzstraße –

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
