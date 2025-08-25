Montag, 25. August 2025

Plus Wiesloch

Musikgenuss im Gutshof des PZN

Beim dritten Klappstuhlkonzert begeisterte die Band "Moonlight Lounge" mehrere hundert Fans.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 59 Sekunden
Riesiger Andrang herrschte beim Klappstuhlkonzert mit der Band „Moonlight Lounge“: Mehrere hundert Fans fanden ihre Plätze im Gutshof des PZN. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Eine ganz besondere Atmosphäre herrschte im Gutshof des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) beim dritten Klappstuhlkonzert der Saison. Veranstalter ist die Stadt Wiesloch. "Wir freuen uns sehr, dass wir für das Konzert im Stadtteil Altwiesloch hier zu Gast sein dürfen, so viele Menschen hätten auf dem Kerweplatz nun dann doch keinen Platz gehabt", so Bürgermeister Ludwig

