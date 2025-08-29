Von Armen Begic

Wiesloch. Eine "Kinderschatztruhe" gab es schon einmal in Wiesloch, in der Blumenstraße 1. Damals wurde sie allein von Ninette Yalcin betrieben. Nun eröffnet der Second-Hand-Laden für Kinderkleidung wieder, diesmal in der Hauptstraße 93 und mit Unterstützung von Duygu Nsotse Kog.

"Die Idee kam ziemlich spontan", sagt Kog. Die Freundinnen seien sich