Freitag, 29. August 2025

Plus Wiesloch

Die "Kinderschatztruhe" kommt wieder

Ninette Yalcin und Duygu Nsotse Kog eröffnen Second-Hand-Laden – mit Spielecke für Kinder und Kaffee für Eltern als Ort der Begegnung.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Die Freude auf die Wiedereröffnung der „Kinderschatztruhe“ ist groß bei Ninette Yalcin (li.) und Duygu Nsotse Kog. Bald sollen in der Hauptstraße 93 in Wiesloch Kinder spielen und Eltern stöbern können. Foto: arb

Von Armen Begic

Wiesloch. Eine "Kinderschatztruhe" gab es schon einmal in Wiesloch, in der Blumenstraße 1. Damals wurde sie allein von Ninette Yalcin betrieben. Nun eröffnet der Second-Hand-Laden für Kinderkleidung wieder, diesmal in der Hauptstraße 93 und mit Unterstützung von Duygu Nsotse Kog.

"Die Idee kam ziemlich spontan", sagt Kog. Die Freundinnen seien sich

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
