Montag, 20. Oktober 2025

Plus Wiesloch

Das Klimanetz stellte sich vor

Die Vertreter des Netzwerks präsentierten am Freitag und Samstag ihr Anliegen. Ihr Ziel ist es, zusammen mehr Klimaschutz zu erreichen.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Gerald Graepner (l.) und Heinz Rohrer, beide vom Kernteam des Klimanetzes, standen den Besuchern Rede und Antwort. Foto: Siegfried

Wiesloch. (hds) Das 2024 gegründete "Klimanetz Wiesloch" hat sich am Freitag und Samstag der Öffentlichkeit vorgestellt. An beiden Tagen war das Foyer des Rathauses Schauplatz, um die Ziele zu erfahren und mit den Verantwortlichen über deren Motivation ins Gespräch zu kommen.

"Wir sind ein loser Zusammenschluss Gleichgesinnter", erläuterte Gerald Graepner, der zu einem achtköpfigen

