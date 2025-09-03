Mittwoch, 03. September 2025

Wiesloch

Am Samstag ist wieder "Wein und Markt" in der Fußgängerzone

Fast 40 Ständen der Vereine und des Einzelhandels locken zum Flanieren. Zur Absicherung wird der Innenstadtbereich für den Verkehr voll gesperrt.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 16:45 Uhr 52 Sekunden
Am Samstag findet in der 53. "Wein und Markt" in der Fußgängerzone statt. Dieses Jahr wird der Innenstadtbereich für den Verkehr voll gesperrt. Archivfoto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) 1971 hatten fünf Wieslocher Bürger die Idee, zum Bau des Altenheimes "Haus Kurpfalz" ein Straßenfest durchzuführen. Die Resonanz war groß, der gesamte Reinertrag wurde von den teilnehmenden Vereinen gespendet. Nach diesem Erfolg wurde "Wein und Markt" ein fester Bestandteil des Wieslocher Veranstaltungskalenders.

Dieses Jahr findet es nun zum 53. Mal statt, wie gewohnt im Zusammenhang mit dem "Winzerfest im Park" – eine Veranstaltung der Wieslocher Vereine, organisiert vom Verkehrsverein mit Unterstützung der Stadt.

Rund 40 Stände in der Fußgängerzone

Am Samstag, 6. September, 11 bis 19 Uhr, können die Besucher in der Fußgängerzone das vielfältige Angebot bestehend aus fast 40 Ständen der Vereine und des Einzelhandels erleben. Aus organisatorischen Gründen kann dieses Jahr kein Kinderflohmarkt stattfinden.

Um 11 Uhr wird das Fest durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann, den Kurpfälzischen Fanfarenzug und den Verkehrsverein auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Stand der Wieslocher Frauen eröffnet. Mit ihrem Besuch unterstützen die Besucher auch die Arbeit der Wieslocher Vereine.

Übersicht gesperrte Zufahrten zu "Wein und Markt" in Wiesloch 2025. Grafik: Stadt Wiesloch

Zufahrtsstraßen werden gesperrt

Zur Absicherung des Fests wird von etwa 10 bis 20 Uhr der Innenstadtbereich mitsamt Schlossstraße ab Kaiserlich Kammer und Friedrichstraße ab Bergstraße für den Verkehr voll gesperrt.

An neuralgischen Stellen werden wie bereits beim Wieslocher Stadtfest zusätzliche Sperren zum Schutz der Besucher installiert: Die Stadt beginnt damit am heutigen Donnerstag, ab 11 Uhr in der Unteren Hauptstraße am Fontenay-aux-Roses-Platz und am morgigen Freitagnachmittag in der Schlossstraße.

