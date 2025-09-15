Wettrennen bei bestem Wetter
Der Krähbuckellauf zog mehr als 100 Teilnehmer an und richtete sich erstmals auch an Kinder.
Von Agnieszka Dorn
Wiesenbach. 3,2,1 – Startschuss! Hoch motiviert ging es für die Läufer am Samstag auf die etwa 8,4 Kilometer lange Strecke von der Biddersbachhalle bis zum Bahnhof in Mauer und wieder zurück. Die Stimmung war genial, das Wetter ebenfalls.
Es war nun bereits der fünfte Krähbuckellauf, organisiert von den SPD-Ortsvereinen Wiesenbach, Mauer und
