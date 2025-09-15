Von Agnieszka Dorn

Wiesenbach. 3,2,1 – Startschuss! Hoch motiviert ging es für die Läufer am Samstag auf die etwa 8,4 Kilometer lange Strecke von der Biddersbachhalle bis zum Bahnhof in Mauer und wieder zurück. Die Stimmung war genial, das Wetter ebenfalls.

Es war nun bereits der fünfte Krähbuckellauf, organisiert von den SPD-Ortsvereinen Wiesenbach, Mauer und