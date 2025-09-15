Montag, 15. September 2025

Plus Wiesenbach

Wettrennen bei bestem Wetter

Der Krähbuckellauf zog mehr als 100 Teilnehmer an und richtete sich erstmals auch an Kinder.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
Startpunkt war vor der Biddersbachhalle, die auch das Ziel des Krähbuckellaufs war – der Hauptlauf führte über Mauer. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Wiesenbach. 3,2,1 – Startschuss! Hoch motiviert ging es für die Läufer am Samstag auf die etwa 8,4 Kilometer lange Strecke von der Biddersbachhalle bis zum Bahnhof in Mauer und wieder zurück. Die Stimmung war genial, das Wetter ebenfalls.

Es war nun bereits der fünfte Krähbuckellauf, organisiert von den SPD-Ortsvereinen Wiesenbach, Mauer und

