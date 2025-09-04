Donnerstag, 04. September 2025

Plus Wie bekämpft man die Stechmücken?

Leimen stellt Asiatischen Tigermücken eine Falle

Durch sogenannte Eiablagefallen sollen Bekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet besser überwacht werden.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden

Eine asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) beim Blutsaugen. Symbolfoto: dpa

Leimen/Region. (yhug) Die Asiatische Tigermücke hat sich längst in der Region angesiedelt. Da die Stechmücke der Gattung "Aedes albopticus" Krankheiten wie das Dengue-Fieber, das Zika- und Chikungunya-Virus übertragen kann, laufen schon seit Jahren Bekämpfungsmaßnahmen, um die Populationen zu verdrängen.

In Leimen werden nun neue Wege ausprobiert, um die Stechmücke in den Griff zu

Yannick Hug
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
