Leimen/Region. (yhug) Die Asiatische Tigermücke hat sich längst in der Region angesiedelt. Da die Stechmücke der Gattung "Aedes albopticus" Krankheiten wie das Dengue-Fieber, das Zika- und Chikungunya-Virus übertragen kann, laufen schon seit Jahren Bekämpfungsmaßnahmen, um die Populationen zu verdrängen.

In Leimen werden nun neue Wege ausprobiert, um die Stechmücke in den Griff zu