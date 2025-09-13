Von Konrad Bülow

Horrenberg. Dem Team der Hausarztpraxis von Matthias Schork in Horrenberg droht nach der Rückkehr aus dem Urlaub ein holpriger Start. Seit dem 21. August funktionieren die Festnetztelefone in dem Ärztehaus nicht – und werden es wohl auch am Montag nicht, dem Tag, an dem Praxis wieder öffnen soll. Der Grund: eine Störung im Netz des Anbieters Deutsche