Plus Weinheim/Mannheim

Frau schlug Besucherin brutal zusammen

Der Streit unter Betrunkenen endete blutig. Der Prozess wegen versuchtem Totschlag beginnt am kommenden Montag.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 19:45 Uhr 55 Sekunden
Das Landgericht Mannheim. Foto: dpa

Weinheim/Mannheim. (RNZ) Eine Weinheimerin soll Anfang Januar eine andere Frau mit einem Schlagring attackiert und dabei sogar deren möglichen Tod in Kauf genommen haben. Das geht aus einer Mitteilung des Landgerichts Mannheim hervor. Dort muss sich die mutmaßliche Täterin unter anderem wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Prozess beginnt am kommenden Montag, 29. September, um 9 Uhr.

