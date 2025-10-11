Von Philipp Weber

Weinheim/Hirschberg. Die neue Pfarrei Nordbadische Bergstraße nimmt Gestalt an. Seit Anfang des Monats arbeitet sich der leitende Pfarrer Johannes Balbach in Weinheim und Hirschberg ein. Anfang 2026 wird er die (Groß-)Pfarrei übernehmen.

Alleine ist er dabei nicht: Das oberste Gremium der neuen Gemeinde ist der Pfarreirat. Dieser wird am Samstag