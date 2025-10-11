Samstag, 11. Oktober 2025

Plus Weinheim/Hirschberg

Das sind die Kandidaten für den neuen Pfarreirat

Sie stellen sich einer großen Verantwortung: Neun Katholiken aus Weinheim und Hirschberg kandidieren.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Kandidatenvorstellung in Weinheim: Die katholischen Pfarrer – im Bild: Stefan Sailer (r.) – rufen dazu auf, die Kandidierenden mit einer hohen Wahlbeteiligung zu unterstützen. F.: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim/Hirschberg. Die neue Pfarrei Nordbadische Bergstraße nimmt Gestalt an. Seit Anfang des Monats arbeitet sich der leitende Pfarrer Johannes Balbach in Weinheim und Hirschberg ein. Anfang 2026 wird er die (Groß-)Pfarrei übernehmen.

Alleine ist er dabei nicht: Das oberste Gremium der neuen Gemeinde ist der Pfarreirat. Dieser wird am Samstag

