Weinheim

Wenn die Flagge weht, kann auf Burg Windeck gefeiert werden

Es ist jetzt schon von Weitem zu sehen, wann geöffnet ist.

Die Burg und Rolf Pflästerer und Cornelia Eicher. Fotos:Kreutzer/ zg

Weinheim. (RNZ) Es ist erfreulich, dass immer mehr Paare die Windeck als Ort für ihre Hochzeitsfeier aussuchen: die Burg oberhalb Weinheims, von der aus die Altstadt wie eine Puppenstube aussieht.

Dieses Angebot bringt viele Gäste in die Stadt, weiß Cornelia Eicher, die Leiterin des Stadttourismus. Andererseits kommt vor, dass die Burgherrenfamilie Pflästerer wegen einer geschlossenen Gesellschaft die Tore schließen muss.

Nun sollen Wanderer zumindest nicht mehr überraschend vor dem verriegelten Eingang stehen. Seit Freitag ist auf der Burgmauer ein Fahnenmast installiert, an dem Rolf Pflästerer weithin sichtbar eine Flagge hissen kann, wenn die Burg für jedermann geöffnet ist. Holt er sie ein, braucht sich auch niemand auf den Weg machen.

Als Erkennungszeichen wird die Flagge der "Kleinstadtperlen" gehisst, zu denen Weinheim als besonders schönes Städtchen in Baden-Württemberg gehört.

