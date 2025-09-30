Von Maria Stumpf

Weinheim. Das Konzept einer solidarischen Landwirtschaft kurz zusammengefasst: Produzenten und Verbraucher schließen sich zusammen, private Haushalte zahlen einen (Geld-)Beitrag, damit der Betrieb läuft, und bekommen im Gegenzug regelmäßig einen Anteil der Ernte.

So macht das der Verein "Solidarische Landwirtschaft Weinheim (Solawi)" seit 2018.