Pedelec-Schulung der Verkehrswacht war erneut ein Erfolg
Konzentration, Gleichgewichtsgefühl und motorisches Geschick waren gefragt. Trotz Nässe lernten die Teilnehmer, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.
Weinheim. (keke) "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die dazu falsche Kleidung": Trotz der jüngsten Regenfälle und unwirtlichen Wetterbedingungen wurde von den Organisatoren der Übungsparcours auf dem Gelände des Sepp-Herberger-Stadions aufgebaut. Die Pedelec-Schulung der Verkehrswacht Weinheim stand an und skeptische Blicke richteten sich gen Himmel.
Die Teilnehmer waren mit ihren
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+