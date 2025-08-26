Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Weinheim

Pedelec-Schulung der Verkehrswacht war erneut ein Erfolg

Konzentration, Gleichgewichtsgefühl und motorisches Geschick waren gefragt. Trotz Nässe lernten die Teilnehmer, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 41 Sekunden
Eine praktische Übung: während der Fahrt mit einem Tennisball hantieren. Foto: keke

Weinheim. (keke) "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die dazu falsche Kleidung": Trotz der jüngsten Regenfälle und unwirtlichen Wetterbedingungen wurde von den Organisatoren der Übungsparcours auf dem Gelände des Sepp-Herberger-Stadions aufgebaut. Die Pedelec-Schulung der Verkehrswacht Weinheim stand an und skeptische Blicke richteten sich gen Himmel.

Die Teilnehmer waren mit ihren

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.