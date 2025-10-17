Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Weinheim

In die Hildebrandsche Mühle kommen kein Bordell und keine Lofts

Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan. Dort könnte von 2026 an günstiger Wohnraum entstehen.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Wenn alles gut geht, könnte in einigen Jahren ein kleines Wohngebiet neben dem alten Turm der Hildebrandschen Mühle stehen. Visualisierung: pbp Hamburg

Von Philipp Weber

Weinheim. "Die Hildebrandsche Mühle bekommt einen Plan", titelte die RNZ am 7. Oktober – und seit Mittwoch kann man hinzufügen: einen, der wohl aufgeht. Der Gemeinderat hat dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit einem Projektentwickler zugestimmt und den Satzungsbeschluss zu einem entsprechenden Bebauungsplan gefasst. Auf dem früheren

