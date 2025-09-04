Weinheim. (RNZ) "Mit einem mitreißenden Programm gelingt es der Zwei-Burgen-Stadt Weinheim, das Heimatgefühl in unser Land zu transportieren. Das hat bereits der Baden-Württemberg-Tag im Mai auf eindrucksvolle Weise gezeigt. Jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf den nächsten Höhepunkt im Heimattagekalender: Die Landesfesttage."

Mit diesem Satz erweist sich der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl nicht nur als Weinheim-Kenner, der er in diesem Jahr der Heimattage zweifellos geworden ist. Er lädt damit auch das ganze Land ein, am Wochenende vom Freitag, 12. September bis Sonntag, 14. September nochmal die Stadt der Heimattage 2025 zu besuchen.

Der Weinheimer Herbst lädt wieder zum Shoppen ein. Besucher können sich bereits am Samstag auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Aktionen der Geschäfte freuen. Am Sonntag begrüßt Weinheim die Region von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag mit einer Mobilitätsschau in der Innenstadt. Zum Weinheimer Herbst gehört auch wieder das Dürreplatzfest, das am 13. und 14. September mit Bühnenprogramm für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgt.

Im Mittelpunkt des Wochenendes steht am Sonntag, 14. September, ab 14 Uhr, der große Landesfestumzug, an dem sich über 2000 Menschen in rund 70 Gruppen beteiligen. Es sind großteils Trachten- und Brauchtumsgruppen aus dem ganzen Land. Vorbei an einer Ehrentribüne, auf der an der Seite von Oberbürgermeister Manuel Just kein Geringerer Platz nehmen wird als Ministerpräsident Winfried Kretschmann – der "Landesvater" freut sich ganz besonders, den nördlichsten Winkel seines Bundeslandes zu bereisen. Vor dem Umzug wird Kretschmann an einem Staatsempfang im oder am Schloss teilnehmen.

Im Schlosspark wird ein Festzelt aufgebaut sein, am Samstag, 13. September, wird ein Brauchtumsabend veranstaltet. Zum Programm gehören Volkstänze, Musik und Geschichten über die Bräuche und Traditionen der Heimat. Im Museum wird es da bereits seit Mitte August eine Trachtenausstellung geben, Titel: "Gut be- Tracht – et". Sie geht bis 14. September. Freitags, 12. September, 16 Uhr; verleiht das Wissenschaftsministerium in der Stadthalle die Heimatmedaillen an Menschen, die sich für ihr Heimatland Baden-Württemberg besonders verdienst gemacht haben.