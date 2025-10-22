Gemeinderat deckelt Klimabudget
Die "dramatische" Haushaltslage zwang Lokalpolitiker zur Anpassung der Ausgaben. Am umstrittensten war das Thema Spülmobile.
Von Philipp Weber
Weinheim. Seit gut einem halben Jahrzehnt arbeitet die Stadt systematisch am Klimaschutz: Jahr für Jahr legt man ein "Energiepolitisches Arbeitsprogramm" (Epab) auf. Die Maßstäbe hat bisher das Management- und Bewertungssystem "European Energy Award" (EEA) gesetzt. Dieses versorgte die Kommune auch mit Tipps für die Praxis.
Angesichts der