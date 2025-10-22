Von Philipp Weber

Weinheim. Seit gut einem halben Jahrzehnt arbeitet die Stadt systematisch am Klimaschutz: Jahr für Jahr legt man ein "Energiepolitisches Arbeitsprogramm" (Epab) auf. Die Maßstäbe hat bisher das Management- und Bewertungssystem "European Energy Award" (EEA) gesetzt. Dieses versorgte die Kommune auch mit Tipps für die Praxis.

Angesichts der