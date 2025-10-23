Neckargemünd. (cm) Seit Ende September ist die Einfahrt in die Neckargemünder Altstadt von der zentralen Kreuzung der Stadt am Neckar nun nicht mehr möglich. Wegen eines privaten Bauvorhabens wurde ein Kran auf der Fahrspur in die Altstadt hinein aufgestellt, sodass diese nicht mehr genutzt werden kann.

Busse werden umgeleitet, in der Altstadt ist weniger los. Und es kommt, wie die