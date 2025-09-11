Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Weinheim

Es wird die Würdigungen für Heidi Mohr und Sepp Herberger geben

Die Stadt bekennt sich stärker zu ihrem fußballerischen Erbe. OB Just sagt die Info-Tafel und das Faltblatt zur Erinnerung zu.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Mit einer Sporthalle an einer viel befahrenen Straße ist Weltklasse-Fußballerin Heidi Mohr bereits im Stadtbild angekommen. Nun wird die Halle um eine Infotafel ergänzt. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Das ging schneller als von ihm selbst erwartet. Ende Juli hatte Gerd Helbling, der nicht nur vielen Weinheimer Bürgern als "Versichertenältester" bekannt ist und sie im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung jahrelang ehrenamtlich beraten hat, in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Manuel Just bemängelt, dass in der "Fußballstadt Weinheim" nach wie vor zu wenig an Heidi

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.