Montag, 25. August 2025

Weinheim

Dietrich-Bonhoeffer-Schule saniert die stinkenden Toiletten

Ein Projekt an der Schule sind die Toilettenräume. Der Geruch wird schon länger moniert. Stadt beklagt zunehmenden Vandalismus.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Blick in den Toilettenraum- hier Ausbau der Urinalrinne (l.). Peter Zschippig (Leiter Hochbauamt), Marek Merker (Firma Natur- und Kunststeinschleiferei), Marko Zöller (Mitarbeiter Hochbauabteilung), Daniel Culjak (Geschäftsführer Firma Schoof & Uridoc) mit den Aluminium-Dibondplatten für die Toilettenräume. Fotos: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. Es geht um ein anrüchiges Problem, das Schüler, Lehr- und Reinigungspersonal wie Besucher der Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbunds (DBS) schon beim Betreten der Schule seit längerer Zeit beschäftigt hat. Penetranter Gestank, welcher der unmittelbar neben dem Eingang des Gebäudes befindlichen Jungentoilette entströmt.

Damit aber soll jetzt

