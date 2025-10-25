Samstag, 25. Oktober 2025

Demo "Finger weg vom Stadtbild" am Montag

Anlass sind die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Merz. Mehrere linke Gruppen laden ein.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 36 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Weinheim. (RNZ) Unter dem Motto "Finger weg von unserem Stadtbild" rufen die örtlichen Parteien und Gruppen "Die Linke", die Grünen, die SPD, der Stammtisch Mensch und die Naturfreunde für Montag, 27. Oktober, 19 Uhr, zu einer Demonstration am Dürreplatz auf.

Anlass sind die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der angekündigt hatte, "dieses Problem im Stadtbild"

