Das Haushalts-Defizit sinkt leicht
Stand heute ist beim Stadtetat 2025 "nur" noch mit einem Minus von 15,8 Millionen Euro zu rechnen. Just: "Es bleibt ein schlechtes Ergebnis".
Weinheim. (web) Die Zweiburgenschule, das Adam-Karrillon-Haus, die Mehrzweckhalle Hohensachsen oder jüngst die DBS-Sporthalle: Die Stadt Weinheim hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche Neubau-, Umbau und Sanierungsprojekte gestemmt und nicht nur auf der Theaterbühne bewiesen, dass sie sich "vom niederen Dorf" absetzt.
Doch während man bei Brauchtums- und Festveranstaltungen
