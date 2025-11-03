Montag, 03. November 2025

Plus Weinheim

Beim Erben können manche Fehler richtig teuer werden

Beim "Erbrechtsforum" der Volksbank Kurpfalz gaben Experten wertvolle Tipps zum richtigen Erben und Vererben, gerade bei Immobilien.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 19 Sekunden
Fachanwalt für Erbrecht Thomas Maulbetsch, Volksbank-Vorstandsmitglied Ralf Heß und Generationenberater Maximilian Walter (v.l.) informierten rund ums (Ver-) Erben. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. In der Bundesrepublik wechseln jedes Jahr Werte in Milliardenhöhe ihre Besitzer. Vor allem Immobilien sind dabei oft Teil der Erbmasse als zentraler Bestandteil des Vermögensbestandes von Familien. Zugleich stellen sie aber auch eine potenzielle Quelle für Konflikte dar, wenn klare Regelungen fehlen.

"Wer seine Nachfolge nicht

