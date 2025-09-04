Weinheim. (RNZ) Zum Ausbildungsstart begrüßen die Stadtverwaltung Weinheim und die Firma Freudenberg ihre neuen Auszubildenden und informieren über die vielfältigen Karrierechancen.

24 junge Menschen haben ihre berufliche Laufbahn bei der Stadtverwaltung Weinheim begonnen – so viele wie noch nie zuvor. Damit zeige man "einmal mehr, dass die Stadt ein attraktiver Arbeitgeber ist, der