Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Weinheim

Autohaus Jöst feiert 100. Geburtstag mit Modeschau und Zirkus

Am Samstag gibt es einen großen Familientag mit Zirkus zum Mitmachen. Bis heute ist  das Unternehmen in Familienhand.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Seit 1967 ist das Autohaus an der Freiburger Straße beheimatet, und dort wird am Samstag auch gegrillt, Eis verkauft und ein Kinderprogramm angeboten. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Ein Jahrhundert Automobilgeschichte in Weinheim. 100 Jahre "Leistung von Mensch zu Mensch" und der Stolz, bis zum heutigen Tag die Historie des Autohauses Jöst weitergeschrieben zu haben und auch in Zukunft mit Kompetenz und Nähe zum Kunden fortsetzen zu wollen: Dies ist der Ansatz der Führungsriege um Geschäftsführer Timo Sattler und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.