Autohaus Jöst feiert 100. Geburtstag mit Modeschau und Zirkus
Am Samstag gibt es einen großen Familientag mit Zirkus zum Mitmachen. Bis heute ist das Unternehmen in Familienhand.
Von Günther Grosch
Weinheim. Ein Jahrhundert Automobilgeschichte in Weinheim. 100 Jahre "Leistung von Mensch zu Mensch" und der Stolz, bis zum heutigen Tag die Historie des Autohauses Jöst weitergeschrieben zu haben und auch in Zukunft mit Kompetenz und Nähe zum Kunden fortsetzen zu wollen: Dies ist der Ansatz der Führungsriege um Geschäftsführer Timo Sattler und
