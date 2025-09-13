Samstag, 13. September 2025

zurück
Plus Weinheim

97-jährige erste Winzerkönigin sang ihr "Saasemer Lied"

Stehende Ovationen für Emmi Bauder: Auf der Finissage der Ausstellung "Winzerfest seit 1948" griff die Seniorin zum Mikro.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 25 Sekunden
Heftig umjubelt: das Duo Karl Leitwein und Emmi Bauder. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Insgesamt mehr als 500 Besucher an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden: Die im Zuge der Heimattage Baden-Württemberg von der ehemaligen Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter federführend organisierte Ausstellung "Winzerfest seit 1948" übertraf alle Erwartungen.

Zum Abschluss kamen noch einmal 150 begeisterte

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.