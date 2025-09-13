Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Insgesamt mehr als 500 Besucher an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden: Die im Zuge der Heimattage Baden-Württemberg von der ehemaligen Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter federführend organisierte Ausstellung "Winzerfest seit 1948" übertraf alle Erwartungen.

Zum Abschluss kamen noch einmal 150 begeisterte