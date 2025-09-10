Neckargemünd/Eppelheim. (cm) "Was wird aus Schuh Mann?" titelte die RNZ Anfang Juni. Noch kann diese Frage nicht endgültig beantwortet werden, denn der Schuhhändler befindet sich weiterhin in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Der Einzelhändler Schuh Graf mit Hauptsitz in Fellbach bei Stuttgart – zu ihm gehörten die bekannten Ketten "Schuh Mann" und "Quick Schuh" – hat einen