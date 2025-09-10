Mittwoch, 10. September 2025

Was wird aus den Filialen?

Zukunft von "Schuh Mann" in der Region weiter ungewiss

Der Schuhhändler befindet sich weiterhin in wirtschaftlicher Not. Es gibt noch keine Entscheidung über die Zukunft der Filialen in der Region.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Eine „Schuh Mann“-Filiale befindet sich am Neckargemünder Bahnhof. Foto: Alex

Neckargemünd/Eppelheim. (cm) "Was wird aus Schuh Mann?" titelte die RNZ Anfang Juni. Noch kann diese Frage nicht endgültig beantwortet werden, denn der Schuhhändler befindet sich weiterhin in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Der Einzelhändler Schuh Graf mit Hauptsitz in Fellbach bei Stuttgart – zu ihm gehörten die bekannten Ketten "Schuh Mann" und "Quick Schuh" – hat einen

