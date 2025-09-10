Zukunft von "Schuh Mann" in der Region weiter ungewiss
Der Schuhhändler befindet sich weiterhin in wirtschaftlicher Not. Es gibt noch keine Entscheidung über die Zukunft der Filialen in der Region.
Neckargemünd/Eppelheim. (cm) "Was wird aus Schuh Mann?" titelte die RNZ Anfang Juni. Noch kann diese Frage nicht endgültig beantwortet werden, denn der Schuhhändler befindet sich weiterhin in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Der Einzelhändler Schuh Graf mit Hauptsitz in Fellbach bei Stuttgart – zu ihm gehörten die bekannten Ketten "Schuh Mann" und "Quick Schuh" – hat einen
