Vielfalt erleben bei der "Fairen Woche"
Zahlreiche Veranstaltungen vom 12. bis 26. September: Vom Flohmarkt über Kino bis hin zum Apfeltag oder gemeinsamem Kochen wird viel geboten.
Walldorf. (arb) "Fair handeln – Vielfalt erleben" ist das Motto der diesjährigen Fairen Woche in Walldorf: Das soll sich auch im Programm der vom 12. bis zum 26. September dauernden Veranstaltung der Fairtrade-Stadt spiegeln. Zahlreiche Aktionen sind geplant: "Die Aktionswoche ist nur durch das Engagement zahlreicher Menschen aus Vereinen, Kirchen und Unternehmen möglich", bedankt sich
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+