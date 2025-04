Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende können von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. April, Frühlingsfeste und Sommertagsumzüge der Städte und Gemeinden besucht werden. Es locken auch verschiedene sportliche Aktivitäten, an den Abenden wird zu vielen Konzerten mit Blasmusik, Rock und Pop, Blues oder Chormusik eingeladen. In den Museen kann neues Wissen erlangt oder bei den sportlichen Festen Neues ausprobiert werden.

Walldorf

> Bei dem regionalen Musikfestival "Swingin’ Wiwa" treten an diesem Wochenende zwei Gruppen auf. Das "Dreimannquartett" spielt am heutigen Freitag, um 19.30 Uhr, einen Mix aus Rock, Blues und Funk im Spargelzelt auf dem Walldorfer Straußenhof, Rennbahnstraße 50. Karten gibt es für 8 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse kosten sie 10 Euro.

Am Sonntag möchte das Duo "Lovebirds" in der Evangelischen Kirche, Pauline-Meier-Straße 30 in Baiertal, das Publikum mit Rock- und Country-Klassikern der letzten 50 Jahre begeistern. Im Vorverkauf gibt es Tickets für 12 Euro bei Bücher Dörner in Wiesloch, 0 62 22/ 92 09 11, und Walldorf, 0 62 27/ 18 31, in Ulli’s Lädl in St. Leon-Rot, 0 62 27/ 8 39 71 73 und www.swingin-wiwa.de, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.

> Klassische Stücke werden am Samstag bei dem Benefizkonzert des SAP-Sinfonieorchesters erklingen. Es werden Spenden zugunsten des Hospiz Agape gesammelt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Walldorfer Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

> Zwei Klassen der Musikschule Südliche Bergstraße zeigen ihr Können. Am Samstag, spielt die Klavierklasse von Guzmán Nieto um 15 Uhr in der Laurentiuskapelle, Kapellenweg 1 in Walldorf. Kurz danach tritt die Schlagzeugklasse von Luis Chavarría um 16 Uhr, im Wieslocher Kulturhaus, Gerbersruhstraße 41, auf.

> Unter dem Titel "Evening Rise" tritt der Liederkranz aus Handschuhsheim am Samstag, 18 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche Walldorf, Johann-Jakob-Astor-Straße 1, auf. Der Eintritt ist frei.

> Der Verein "Kunst für Walldorf" lädt am heutigen Freitag, 20 Uhr, in die Alte Apotheke, Hauptstraße 47, zur nächsten Ausstellung ein. Unter den Titeln "Hic Sunt Dracones" und "Landscapes" zeigen Petra Kaluzo und Jörg Staudt ihre Werke.

> Das Frühlingsfest der Stadt Walldorf findet von Samstag bis Dienstag am Parkplatz vor dem Aqwa, Schwetzingerstraße 88, statt. Den Besuchern werden Marktstände und Fahrgeschäfte die Leckereien und Vergnügen angeboten.

Sonntags startet um 14 Uhr der Sommertagsumzug an der Schillerschule und läuft in Richtig Astorhaus. Dort wird der Winter verbrannt.

> Im Walldorfer Werkraumtheater, Hauptstraße 11, wird am Samstag um 18 Uhr das Stück "Aschenputtel" aufgeführt.

Sonntags wird um 18 Uhr "Robin Hood" auf der Bühne gezeigt. Karten sind ab 8,50 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder an der Theaterkasse oder info@werkraumtheater.de erhältlich.

> Der Reit- und Rennverein veranstaltet von Freitag bis Sonntag, ein Dressurturnier. Auf dem Vereinsgelände Am Rennplatz 1 in Walldorf finden Dressurprüfungen und Reiterwettbewerbe bis hin zu Klasse S statt.

Am Samstag kann der Reitsimulator von 14 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr ausprobiert werden. Für Kinder wird am Samstag Ponyreiten um 11, 13 und um 15 Uhr angeboten.

> Eine Führung mit dem Titel "Blumepeter" wird am Samstag, 14 Uhr, auf dem Friedhof des PZN in Wiesloch angeboten. Der kostenlose Rundgang "Kaaf mir ebbes ab" anlässlich des 150. Geburtstags des Mannheimer "Blumepeter" Peter Schäfer dauert 1,5 Stunden. Treffpunkt: Parkplatz Ost, Mauer vor Schranke, Zufahrt über Altwiesloch/Römerstraße.

Wiesloch

> "Blues for Frets" bieten dem Publikum am heutigen Freitag eine Vielfalt akustischer, am Blues orientierter Musik im Jazzclub 77, Bahnhofstraße 9 in Wiesloch. Die Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Mitglieder weniger.

> Eine musikalische Abendandacht findet am Freitag um 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche am PZN, Heidelberger Straße 1a, statt. Bachs "Kreuzstabkantate" erklingt.

> Der Heidelberger Motettenchor singt am Samstag, 19 Uhr, geistliche Chormusik aus vier Jahrhunderten in der Wieslocher Kirche St. Laurentius, Schlossstraße 1. Der Eintritt zu dem Auftritt unter dem Titel "Tristis est anima mea" ist frei.

> Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist am Samstag im Wieslocher Palatin, Ringstraße 17-19, zu erleben. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten ab 29 Euro gibt es per E-Mail an kontakt@kunstfreunde-wiesloch.de oder unter 01 60 / 95 33 79 78.

> Die Kunst-AG der Tom-Mutters-Schule, lädt am Freitag um 17 Uhr, zur Ausstellung ihrer aktuellen Arbeiten ein. Im Foyer des Rathauses, Marktstraße 13, stellen die Schüler Reliefbilder aus. Der Eintritt ist frei.

> Magdalena Maatkare präsentiert ihre energiegeladenen Textil-Collagen unter dem Titel "Lichtzeichen" in der Kunstgalerie Vivere Arte, Marktstraße 11 in Wiesloch. Die Vernissage findet am Samstag, um 18 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei.

> Bei dem Frühlingsfest der Volkshochschule Südliche Bergstraße können sich die Besucher einen in die Arbeit der Schule, insbesondere der Integrationskurse verschaffen. Parallel dazu gibt es eine Ausstellung mit Lebensgeschichten einiger Kursteilnehmer sowie Live-Musik. Das Fest findet am Freitag, 15 Uhr in der Gerbersruhschule, Gerbersruhstraße 18, statt.

> Der Sommertagsumzug zieht am Sonntag ab 14 Uhr durch Baiertals Straßen. Startpunkt ist die Pestalozzischule, anschließend wird der Winter mit einem Feuer vertrieben. Der Förderverein bietet Getränke, Kaffee und Kuchen an, während die Jugend des Musikvereins ein Konzert gibt.

> Der Wieslocher Frühling findet dieses Jahr am Festplatz an der Eishalle, Parkstraße 1, statt. Von Samstag bis Sonntag, 11-18 Uhr, laden die Markthändler, Food Trucks, Essensstände und Kinderkarussells zum Verweilen ein. Am Verkaufsoffenen Sonntag bieten viele Geschäfte Aktionen und Überraschungen für ihre Kunden an.

> Parallel dazu wird am Sonntag in das Palatin, Ringstraße 17-19, zum 22. Weinfestival eingeladen. Tickets können für 15 Euro an der Tageskasse erworben werden. Der Eintrittspreis beinhaltet Weinproben bei den Weingütern der Region sowie Wasser und Brot.

> Auf dem Bouleplatz am Wieslocher Freibad beteiligen sich die "Boulefreunde" am Freitag, 18 Uhr, an den "Wochen gegen Rassismus". Alle Interessierten sind zum gemeinsamen Boulespielen eingeladen.

> Waldbaden wird am Samstag von der Gruppe Waldbaden-Wiesloch in Kooperation mit dem Stadtteilverein Frauenweiler kostenlos angeboten. Treffpunkt zu dem zweistündigen Spaziergang ist um 15 Uhr an der Erdbeerfarm, Alte Roter Straße in Frauenweiler. Falls Rollstuhlfahrer teilnehmen möchten, wird um eine E-Mail an waldbaden-wiesloch@gmx.de gebeten.

> Die Türkisch-islamische Ditib-Gemeinde lädt zu einer Moscheeführung im Rahmen der "Wochen gegen Rassismus" ein. Am Sonntag, 15 Uhr, sind alle Interessierten im Gotteshaus, in den Auwiesen 1 in Wiesloch willkommen, die Teilnahme ist kostenfrei. Es soll über Glaubensgrundsätze und die Traditionen informiert werden. Danach besteht die Möglichkeit, sich bei türkischem Tee auszutauschen.

Dielheim

> "Musicals" ist das Motto bei dem Gemeinschaftskonzert der Musikvereine aus Dielheim und Mauer. Ab 19.30 Uhr bekommt das Publikum am Samstag in der Dielheimer Kulturhalle, Pestalozzistraße 11, ein abwechslungsreichen Programm zu hören. Eintritt frei, Spenden erwünscht.

> Das Ensemble "Gleis 16/20" vom Theater im Bahnhof spielt am Samstag und Sonntag um jeweils 17 Uhr, die Komödie "Ein Sommernachtstraum" frei nach William Shakespeare. Karten im Vorverkauf gibt es für 13 Euro im Kiosk Hollerbach in Dielheim, Eichendorfstraße 20, sowie unter www.ticketino.com.

Malsch

> Zu einem Festakt anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums lädt der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe in Malsch zu einem Tag der offenen Tür ein. Ab 11 Uhr sind am Samstag alle Bürger in den Unteren Jagdweg 20, eingeladen.

> Zu einem Schwimm-Fest im Hallenbad, Schulstraße 4, lädt der Verein "Schwimmm" aus Malsch am Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr ein. Die Froschkinder bieten Aqua-Gymnastik zum Mitmachen an. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein.

Mühlhausen

> Das Festwochenende des Musikvereins Mühlhausen zum 100-Jahre-Jubiläum, beginnt am heutigen Freitag, um 20 Uhr, mit einem Abend der Blasmusik in der Kraichgauhalle, gestaltet von der Formation "Viera Blech" aus Tirol. Davor spielt ab 19 Uhr die vereinseigene Gruppe "Holzlos glücklich". Am Samstag steht sinfonische Blasmusik auf dem Programm. Los geht es um 19.30 Uhr, ebenfalls in der Kraichgauhalle. Höhepunkt ist die Aufführung der Komposition"Festivo".

> Kabarettistin Tina Teubner tritt am Freitag, im Rahmen der Reihe "Kultur im Bürgerhaus" in Mühlhausen auf. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es online unter www.kultur-im-buergerhaus-muehlhausen.de.

Rauenberg

> Das Winzermuseum im ehemaligen speyrisch-fürstbischöflichen Schloss in Rauenberg öffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr seine Türen. In der Alten Kirchgasse können die Besucher eine Sammlung hochwertiger Exponate, bei freiem Eintritt betrachten.

St. Leon-Rot

> Die Baden-Württembergische Bodybuilding-Meisterschaft findet am Samstag ab 13 Uhr im Harres, An der Autobahn 60 in St. Leon-Rot statt. Sportler kämpfen in den verschiedenen Klassen um den Titel. Tickets gibt es für 39,90 Euro unter www.eventim-light.com.

> Archäologische Funde von der Steinzeit bis zu den frühen Anfängen der Besiedlung der St. Leon-Roter Gemarkung können am Sonntag von 14 bis 17 Uhr, im Heimatmuseum im Alten Rathaus, Marktstraße 81, betrachtet werden. Eintritt ist frei.