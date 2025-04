Region Eberbach. (alr) Wir haben das Programm zum Wochenende, soweit bekannt, zusammengefasst.

Eberbach

> Zur Nacht der Bibliotheken bietet die Stadtbibliothek Eberbach heute gleich zwei Lesungen an: Die "Lesezeit für Frischlinge" (Kinder ab vier Jahren) startet um 17.15 Uhr und die Krimi-Lesung Autorin Saskia Meixner für Kinder ab neun Jahren beginnt um 19.15 Uhr. Von 20 bis 22 Uhr können Nachtschwärmer jeden Alters außerdem die Bibliothek und ihr Angebot erkunden.

> Die Finnische Sängerin Tuija Komi gastiert heute mit ihrem Münchner Ensemble im Rahmen der Konzertreihe "Takt & Töne" um 19 Uhr im Saal der Musikschule. Mit dem Programm "The Finest Finnish in Jazz" verspricht der Abend Entertainment mit Tiefgang zu werden. Karten gibt es bei der Tourimusinfo per Telefon unter 06271/87242, per E-Mail an tourismus@eberbach.de oder im Internet unter www.eber-ticket-shop.de.

> Die Führung mit dem Nachtwächter wird am Samstag von der Stadt angeboten. Auf anschauliche und humorvolle Art und Weise sollen die Teilnehmenden bei diesem Stadtrundgang über die Vergangenheit von Eberbach informiert werden. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Pulverturm. Interessierte können sich bei der Tourimusinfo per Telefon unter 06271/87242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de anmelden.

> Die 22. Orgelmusik zur Marktzeit findet am Samstag, um 11 Uhr in der evangelischen Michaelskirche statt. Dort wird Bezirkskantor Andreas Fauß Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, dessen englischem Zeitgenossen Edward C. Bairstow sowie mehrere eigene Kompositionen spielen. Der Eintritt ist frei.

> Unter dem Motto "Music for Ewwer" findet am Samstag, ab 20 Uhr, im Depot 15/7 eine Jam-Session statt. Dabei können Musikerinnen und Musiker unterschiedlichster Genres aufeinander treffen, um gemeinsam zu performen – ohne vorherige Proben, aber mit umso mehr Leidenschaft. Die einzige Regel des Abends: Es gibt keine festen Bands und alle, die die Bühne betreten, verlassen sie nach zwei bis drei Songs wieder.

> Mit dem Sommertagszug vom Bürger- und Heimatverein Eberbach soll am Sonntag der Winter endgültig vertrieben werden. Zur Aufstellung treffen sich alle Interessierten ab 14 Uhr auf dem Neuen Markt. Der Umzug setzt sich von dort aus um 14.30 Uhr in Bewegung und zieht durch die Straßen bis zur großen Wiese an der Theodor-Frey-Schule. Dort werden dann traditionell der große Schneemann verbrannt sowie die Sommertags-Brezeln verteilt. Der Umzug wird vom Fanfarenzug begleitet und die Katholischen Pfarrkapelle sorgt für das musikalische Programm auf der Wiese der Berufsschule.

> MobilTON, der Chor der Lebenshilfe präsentiert am Sonntag, um 17 Uhr, das Musical "Engel in CC" in der Michaelskirche. Mit Tanz, Gesang und Schauspiel stehen die Menschen mit Handicap im Mittelpunkt des selbst arrangierten Musicals. Begleitet werden sie vom MGV Bargen und dem Frauenchor Amicanti.

> Von Eberbach zum Heiligkreuz-Kirchl führt am Sonntag die nächste Tour im April mit Wanderführerin Dr. Susanna Büchner. Den teilnehmenden bieten sich auf der etwa fünfstündigen Wanderung mehrere Panoramablicke. Außerdem gibt es Spannendes über die Geschichte des Heiligkreuz-Kirchl zu erfahren. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Eberbach. Interessierte können sich bei der Tourist-Information unter Telefon 06271/87242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de anmelden. Tickets gibt es außerdem in Internet unter www.eber-ticket-shop.de.

Hirschhorn

> Unter dem Motto "reparieren, statt wegwerfen" öffnet das Repair-Café am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr in der Mark-Twain-Stube seine Türen. Dort können Besucherinnen und Besucher ihre tragbaren defekten Gegenstände von Expertinnen und Experten prüfen und mit etwas Glück auch reparieren lassen. Die Reparaturen sind übrigens kostenfrei, für Spenden steht ein Sparschwein bereit.

Oberzent

> Der evangelische Posaunenchor an der Martinskirche in Beerfelden macht mit seinem Publikum am Sonntag eine Tour de France – Eine musikalische Frankreichreise. Unter Leitung von Arne Müller gibt es zischen 18 und 20 Uhr Klänge für für Blechbläser vom Barock bis zum Chanson zu hören. Nach dem kostenlosen Konzert wird Wein und Käse angeboten.

Elztal

> Das Tierheim Dallau veranstaltet einen Frühlingsflohmarkt zum dem am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr alle Flohmarktfans sowie Tierliebhaberinnen und -liebhaber zum Stöbern eingeladen sind. An den Flohmarktständen lässt sich nach Herzenslust Schönes oder Nützliches "schnappen" und beim Tierflohmarkt gibt es eine große Auswahl an Leinen, Näpfe, Körbchen und Spielzeug für Vierbeiner. Die Einnahmen kommen den tierischen Bewohnerinnen und Bewohnern des Tierheims zugute. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt und es wird auch fachkundige Informationen zu Hund, Katz und Co. geben – momentan stehen wieder zahlreiche Schützlinge zur Vermittlung.

Helmstadt-Bargen

> Ein Familien-Theaterstück über Streit, Versöhnung und Anderssein für Kinder ab vier Jahren wird am Sonntag um 15 Uhr auf der Werkstattbühne in Helmstadt gezeigt. Darin geht es um Nulli und Priesemut und ihre Freundschaft mit dem Hasen Tom, der "Rolli Tom" genannt wird, weil er nicht laufen kann und in einem Rollstuhl sitzt. Interessierte werden darum gebeten, sich per Telefon unter 07263/919088 oder per E-mail an pukev@gmx.de anzumelden.