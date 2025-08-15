Invasive Ameisenart hält Rauenberg in Schach
Das Bekämpfen der "Tapinoma magnum" ist mühsam, teuer und nicht so erfolgreich, wie erhofft.
Von Armen Begic
Rauenberg. Die Superkolonien der Großen Drüsenameise – "Tapinoma magnum" – machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie halten die Stadt Rauenberg beschäftigt. Nicht zur Freude von Jaqueline Geiger, Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, zu dem auch Malsch und Mühlhausen gehören. "Es gibt hier noch keinen vorgeschriebenen Weg, keine
