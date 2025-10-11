Samstag, 11. Oktober 2025

Wie geht es mit den aggressiven Supermarkt-Krähen weiter?

Die Stadt prüft nach Maßnahmen nach den "Attacken". Sie dürfen nicht ohne Weiteres vertrieben werden.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 43 Sekunden
Das Angebot bei Einkaufsmärkten und Bäckerei scheint den Raben zu gefallen – hier mit Brötchen. Foto: Jürgens

Eppelheim. (cm) Wie geht es weiter mit den beiden Rabenkrähen, die – mutmaßlich auf der Suche nach Nahrung – zuletzt auf den Parkplätzen der Märkte von Rewe, Aldi und der Bäckerei Görtz Menschen "attackierten"? Diese Woche sind keine weiteren Fälle bekannt geworden. Dennoch beschäftigt sich nach der RNZ-Berichterstattung und Meldungen auf Facebook die Stadt mit dem Thema, so Sprecherin Anette

