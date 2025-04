Buchen

> Frühlingsmarkt: Die Buchener Fußgängerzone wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr in eine frühlingshafte Marktmeile verwandelt, mit welcher der beliebte Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet, erweitert wird. Die Besucher erwartet eine breite Auswahl frühlingshafter Artikel: von exklusiven Dekorationsartikeln über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu regionalen Produkten sowie Werken von Hobbykünstlern und Handwerkern aus der Umgebung. Anlässlich des Frühlingsmarkts öffnen die Buchener Einzelhändler an diesem Tag ihre Türen bis 16 Uhr und präsentieren die neuen Frühlingskollektionen.



> Basare in der Region: Die Kleidertauschbörse des Frauenbunds findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der TSV-Halle (am Stadion) in Buchen statt. Bei der Veranstaltung können sehr gut erhaltene und tragbare Damenkleidungsstücke, -schuhe oder Taschen abgegeben und im Tausch andere kostenfrei mitgenommen werden. Besonders wichtig ist den Veranstalterinnen, dass es darum geht, gut erhaltene und schöne Stücke zu tauschen. Auch wer aktuell keine Kleider abzugeben hat, kann zum Stöbern kommen. Ein Late-Night-Basar für Frühjahr- und Sommerkleidung des Fördervereins evangelischer Kindergarten und Kinderkrippe Adelsheim findet am Samstag von 18 bis 21 Uhr in der Festhalle Sennfeld statt. Für das leibliche Wohl ist mit einer Cocktailbar und Snacks gesorgt.

Mosbach

> Erlebnismarktsaison startet: Zum Auftakt der Mosbacher Erlebnismarktsaison lockt der Kunsthandwerkermarkt mit Französischem Markt am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in die Altstadt. An beiden Tagen gibt es zudem ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Die Fachgeschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.



> Kunsthandwerkermarkt: Die Erlebnismarktsaison wird mit dem Kunsthandwerkermarkt, dem wiederum ein französischer Markt angeschlossen ist, am Samstag und Sonntag in der Mosbacher Altstadt eingeläutet. Altes, traditionelles Handwerk und feines Kunsthandwerk werden präsentiert. Original-Spezialitäten aus dem Nachbarland verführen auf dem französischen Markt auf dem Kirchplatz zu kulinarischen Streifzügen. An beiden Tagen findet der Markt von 11 bis 18 Uhr statt und bietet zudem ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Die Fachgeschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten die Möglichkeit zu einem entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Stadt.



> Nachtschicht bei der Feuerwehr: Bei der "Nacht der Feuerwehr" am Samstag ab 17 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Mosbach sind alle dazu eingeladen, die Arbeit zum Schutz der Allgemeinheit kennenzulernen und Einblicke in das Ehrenamt zu gewinnen. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.



> Unterwegs mit dem Nachtwächter: Der Mosbacher Nachtwächter Bernd Heck lädt am heutigen Freitag um 19 Uhr wieder zum abendlichen Rundgang durch die Altstadt ein. Treffpunkt ist die Rathaustreppe. Tickets gibt es in der Tourist-Information oder unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.



> Führung in der Gutleutkapelle: Am Sonntag lädt Gästeführerin Christa Marx-Theodorou um 15 Uhr zu einer Führung in die Gutleutkapelle im Kapellenweg 5 ein. Tickets sind online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen erhältlich.



> Tanzcafé Ü 50: Der Stadtseniorenrat Mosbach und das fideljo laden am Sonntag ab 16 Uhr zum Tanzcafé für die Generation Ü 50. Für den passenden Takt sorgt DJ "Adi".

Aglasterhausen

> Konzert im Marionettentheater: Zum 80. Geburtstag des niederländischen Liedermachers, Schriftstellers, Schauspielers, Clowns und Violinisten Herman van Veen lädt Stefan Schulz von Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen zu einem "ganz anderen Konzert" mit unvergessenen Werken van Veens ein. Am heutigen Freitag findet um 20 Uhr die Hommage im "Haus mit dem gelben Dach" (Schwarzacher Str. 10) statt. Eintrittskarten können unter Tel.: 06262.915819 reserviert werden. Saalöffnung mit Bewirtung ist bereits ab 19 Uhr.

Binau

> Bikergottesdienst: Die Firma Levior Direkt in Binau lädt am Samstag und Sonntag zum Saisonstart alle Biker und Bikefreunde auf das Gelände in der Burg-Dauchstein-Straße in Binau ein. Zu Beginn der Zweiradsaison findet dort am Sonntag um 11 Uhr ein Bikergottesdienst statt.

Elztal

> Auf den Spuren der Römer: Der Historische Verein Elantia und die Gemeinde Elztal laden am Sonntag zu der Wanderung auf dem Minerva-Römerpfad ein. Die geführte Wanderung beginnt um 13.30 Uhr am Bahnhof Neckarburken. Anreise ist mit der S-Bahn und Rückfahrt ab Bahnhof Dallau möglich.



> Frühlingsflohmarkt im Tierheim: Der Tierschutzverein Mosbach und Umgebung lädt am Samstag von 12 bis 17 Uhr zum Frühlingsflohmarkt ins Tierheim Dallau (Talweg 15) ein. Angeboten wird eine große Auswahl an Leinen und Geschirren, Mäntel, Näpfe, Körbchen und Spielzeug für Vierbeiner sowie 3-D-Osterkarten und Osterdeko. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Fahrenbach

> Frühjahrskonzert in Fahrenbach: Zum 20-jährigen Bestehen des Musikvereins Feuerwehrkapelle Fahrenbach findet am Samstag um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum am Limes ein Frühjahrskonzert statt. Die Zuhörer erwarten bekannte Melodien aus Musical, Film und Fernsehen – populäre, aber auch traditionelle Blasmusik unter Leitung von Dirigent Matthias Brand. Der Eintritt ist frei.

Gundelsheim

> Deutschordenskunst in Gundelsheim: Bei einer Stadtführung zum Thema "Deutschordenskunst" führt Leo Achtziger die Teilnehmenden am Sonntag durch die historische Altstadt von Gundelsheim. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rathaus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Haßmersheim

> Flohmarkt für die ganze Familie: Am Samstag öffnet der beliebte "Kindersachenflohmarkt" seine Türen in der Sport- und Festhalle in Haßmersheim (Friedenstraße 2). Von 14 bis 17 Uhr können Eltern und Kinder alles rund ums Kind entdecken – von gut erhaltenen Spielzeugen über Kleidung bis hin zu Babyartikeln und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen und Kaffee ebenfalls gesorgt – auch zum Mitnehmen.

Heilbronn

> "Magie der Stimmen": Mehrere Bühnen, viele Stimmen verschiedener Chöre und ganz unterschiedliche Musik – das ist "Magie der Stimmen". Zwischen 13 und 18 Uhr erklingen auf den Bühnen und in der Hafenmarktpassage mitreißende Melodien. Von Klassik bis Pop ist alles dabei. Auch das Einkaufen wird an diesem Sonntag zum Erlebnis. Die Gastronomie auf dem Markt- und Kiliansplatz öffnet ab 13 Uhr. Der Handel in der Innenstadt hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet, und auch außerhalb des Zentrums haben einige Geschäfte geöffnet.

Kreuzwertheim

> "GartenLust": Auf der Verkaufsausstellung und Gartenmesse "GartenLust", die täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist, präsentieren sich von Freitag bis Sonntag zahlreiche Aussteller auf Schloss Kreuzwertheim mit ihren Produkten und Dienstleistungen und zeigen ein niveauvolles und vielseitiges Angebot, das über Pflanzen, Garteneinrichtungen, Kunsthandwerk und Wohn- sowie Gartenaccessoires bis hin zu Schmuck und Textil reicht. Ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm mit Vorträgen und musikalischer Umrahmung ergänzt das Angebotsspektrum.

Külsheim

> Regio-Markt: Einen Regio-Markt gibt es am Sonntag in der Brunnenstadt. Unter dem Motto " Garten – Hobby – Freizeit" laden von 11 bis 18 Uhr im Gewerbegebiet "Taubenbaum" Einzelhändlern und verschiedene Marktstände zum Stöbern, Shoppen und Schlemmen ein. Auch Angebote für Kinder sind vorhanden. In der Stadt präsentieren sich viele weitere Fachgeschäfte, Firmen und Aussteller am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr sowie von 10 bis 15 Uhr der Hallenflohmarkt in der Festhalle.

Auf Initiative einiger Frauen der Caritas-Konferenz St. Valentin wurde der Brunnen am Limbacher Marktplatz österlich gestaltet. Hier findet am Samstag erstmals ein Ostermarkt statt. Foto: zg

Limbach

> Ostermarkt: Rund um den Osterbrunnen auf dem Limbacher Marktplatz findet am morgigen Samstag von 10 bis 14 Uhr erstmals ein Ostermarkt statt. Künstler aus Limbach und Umgebung, die Lebenshilfe und der Perukreis bieten selbstgefertigte Osterdekoration an, die Caritas-Konferenz wird das Angebot mit einem kleinen Flohmarkt ergänzen. Kinder sind zum Eiersuchen eingeladen, und für Speis und Trank wird ebenfalls gesorgt. Mit dem Erlös wird die Arbeit der Lebenshilfe unterstützt.



> Flamingoboys in der Ponderosa: Die "Flamingoboys" kommen am Samstag nach Krumbach ins Tanzlokal "Ponderosa". Ab 20.30 Uhr präsentiert das Schlagerduo einige seiner Hits wie "Fly Away Pretty Flamingo", "1000 Tage, 1000 Nächte", "Das muss ein Wunder sein", "Ich schwöre dir", "Egoist", "Lass mich doch los" und viele mehr.

Miltenberg

> Ostermarkt: Am Sonntag findet in der Innenstadt von Miltenberg ein Ostermarkt mit verkaufsoffenem Auto- und Modesonntag statt. Für einen abwechslungsreichen Bummel haben die Fachgeschäfte in der Fußgängerzone sowie im Outlet-Center von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte Besucher können dabei neben den neuen Kollektionen original Miltenberger Köstlichkeiten entdecken.

Schwarzach

> Gottesdienst mit Gospelprojekt: "Kann ich mir das ewige Leben verdienen?" Um diese Frage geht es im Feierabendgottesdienst am heutigen Freitag, der um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Unterschwarzach stattfindet. Dazu gibt es moderne Musik von und mit dem Frauengospelprojekt Kleiner Odenwald.

Würzburg

> Frühjahrsvolksfest: Jedes Jahr vor Ostern beginnt auf der Talavera das erste große Volksfest in Bayern, das Würzburger Frühjahrsvolksfest. Ein großes Festzelt, rund 50 Fahr- und Belustigungsgeschäfte sowie verschiedene Stände mit allerlei Leckereien bringen die Besucher in Volksfeststimmung. Gleichzeitig findet auf dem Marktplatz die Frühjahrsmesse statt. Das Vergnügen für Groß und Klein kann bis 13. April zu folgenden Zeiten besucht werden: Montag bis Donnerstag von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr und Sonntag von 12 bis 22.30 Uhr.