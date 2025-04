Region Heidelberg. (bmi/lew) Auch am Wochenende schlängeln sich wieder zahlreiche Sommertagsumzüge durch die Orte der Region rund um Heidelberg. Die RNZ hat diesen bereits in ihrer Donnerstags-Ausgabe eine eigene Übersicht gewidmet. Doch auch abseits der Sommertagsumzüge ist das Veranstaltungsprogramm in der Region am Samstag und Sonntag, 5. und 6. April, wieder pickepackevoll. Was vor, nach oder auch unabhängig von der Verbannung des Winters so geboten wird, listet die RNZ im folgenden, soweit bekannt, auf.

Bammental

> Das Repaircafé im Familienzentrum bietet am Samstag von 10 bis 12 Uhr seine kostenfreien Dienste an. Unter dem Motto "Kaputt? Noch lange nicht!" helfen Ehrenamtliche in der Hauptstraße 65, Dinge wieder funktionstüchtig zu machen.

> Ein Bogenturnier in seinem Jubiläumsjahr führt der Sportschützenverein (SSV) am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr in der Elsenzhalle durch. Erwachsene und Schüler messen sich in den drei Disziplinen Recurve, Compound und Blankbogen.

> Seine Jahresausstellung eröffnet der Kunsttreff Bammental am Sonntag um 17 Uhr im Familienzentrum. In der Hauptstraße 65 ist unter dem Titel "WortWerk" das Wirken von neun Künstlern zu sehen, die in unterschiedlichen Techniken Sprache auf überraschende Weise sichtbar machen. Franziska Morgner-Fanderl führt in die Werkschau ein, Heribert Eckert begleitet an der Klarinette.

Dossenheim

> Ein Hofladen feiert am Samstag am Bahnhofsplatz 1 seine Eröffnung. Von 9 bis 15 Uhr hat dort erstmals das "Paaradieschen" geöffnet. Betrieben wird es von der örtlichen Gärtnerei Bastine, die am Platz bereits einen wöchentlichen Marktstand hat. Am Eröffnungstag erhält jeder Kunde ein paar Radieschen zum Einkauf gratis dazu.

> Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle steigt am Samstag um 19 Uhr in der Jahnhalle. Bei freiem Eintritt treten das Jugend- und Hauptorchester auf und führen konzertante Kompositionen sowie Musik aus Rock und Pop auf.

> Ein Jubiläumskonzert zum 10. Geburtstag führt der Chor "Lust auf singen" am Samstag im Martin-Luther-Haus auf. Der Auftritt unter Leitung von Jeanette Giese und Peter Moss beginnt um 19.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Worring und an der Abendkasse.

> Eine Szenencollage zum Thema Weltuntergang gibt es am Sonntag um 16.30 Uhr im Haus der Musik zu erleben. Unter der Überschrift "Nur noch ein halbes Stündchen" führt die Ü 60-Theatergruppe "Die Spätblüher" die mit Theaterpädagoginnen entwickelte Sammlung auf. Einlass ist ab 15.30 Uhr, zu jeder Eintrittskarte – zu bestellen per E-Mail an spaetblueher-theater@web.de – gibt es ein Stück Kuchen plus Getränk dazu.

Eppelheim

> Sein Frühlingsfest mit Schaustellerpark feiert Eppelheim von Samstag bis Montag. Auf dem Parkplatz hinter dem katholischen Gemeindezentrum St. Franziskus sind Fahrgeschäfte und weitere Angebote von 14 bis 20 Uhr geöffnet – montags zu vergünstigten Preisen.

> Ein Gospelkonzert und ein ökumenischer Gottesdienst samt Band-Begleitung sind am Samstag um 18 Uhr in der Christkönigkirche zu erleben. "The Gospel of Peace" als Hoffnung auf Frieden und Aufruf zum Zusammenhalten ist die Botschaft der rund 40 Sänger aus Heidelberg und Umgebung in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche Eppelheim. Eine andere Songauswahl führen die Musiker dann am Sonntag um 18 Uhr in der Christuskirche Heidelberg auf.

> Das Repaircafé hilft am Samstag von 13 bis 17 Uhr bei der Ertüchtigung defekter Gegenstände. Ehrenamtliche bieten Hilfe zur Selbsthilfe, begleiten und erklären das Reparieren für Hilfesuchende. Auch Tipps rund um Handy, Laptop und Digitalisierung werden kostenfrei gegeben, Spenden in Form von Geld, Werkzeug oder Kuchen sind gern gesehen.

> Zwei Osterveranstaltungen gibt es am Samstag im Eppelheimer Buchladen: Um 10.30 Uhr liest die Kinderbuchautorin Anne Hassel aus ihrem Buch "Hörmann und die Hasen-Zuhör-Station" für Kinder ab fünf Jahren vor. Der Eintritt ist frei. Um 15 Uhr gibt dann das "Team des Eppelheimer Buchladens und friends" Osterempfehlungen für Kinder und Erwachsene, etwa mit neuen Werken von der Buchmesse. Hier gibt es Karten vor Ort.

> Eine Gemeindeversammlung führt die örtliche katholische Kirche am Sonntag nach der Wortgottesfeier um 11 Uhr durch. Thema ist die Zukunft der Josephskirche.

Gaiberg

> Ihre Pflanzen-Tauschbörse organisiert die Grüne Liste Gaiberg am Samstag auf dem Rathaushof. Von 14 bis 17 Uhr können dort Pflanzen etwa aus dem eigenen Garten mit den Erzeugnissen anderer Hobbygärtner getauscht werden.

> Die "Aktion sauberer Wald" führt die Bambini- und Jugendfeuerwehr am Samstag durch. Alle Gaiberger sind unter dem Motto "Sauberer Waldrand" zum gemeinsamen Müllsammeln eingeladen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Feuerwehrhaus, wo nach getaner Arbeit auch ein Imbiss auf die Helfer wartet.

Heiligkreuzsteinach

> Zur Dorfputzaktion am Samstag rufen die Gemeinde und der Verein Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach auf. Mit dem Motto "April, April – wo man hinsieht Müll", möchten die Initiatoren ebendiesem auf die Pelle rücken und laden um 10 Uhr zum Treffpunkt am Karl-Brand-Platz ein. Müllsäcke, Schutzwesten und Greifzangen werden gestellt, Arbeitshandschuhe und Gummistiefel empfohlen.

Leimen

> Zum Waldputz für Groß und Klein ruft die Lokale Agenda Leimen am Samstag auf. Gemeinsam wird rund zwei Stunden lang der Leimener Wald von Müll und Unrat befreit. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Gossenbrunnen am Naturfreundehaus, Hilfsmittel werden den freiwilligen Helfern bereitgestellt.

> Das Repaircafé im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen öffnet am Samstag seine Pforten. Hier freuen sich Ehrenamtliche darauf, von 14 bis 17 Uhr beim Tüfteln zu helfen und Haushaltsgeräte, Spielsachen oder Computer wieder funktionstüchtig zu machen.

> Eine Fashion-Show zum Mitmachen veranstaltet das Quer Quartiermanagement am Samstag im Melanchthon-Haus, Turmgasse 21. Von 15 bis 18 Uhr kann jedermann und jederfrau modeln und ein Secondhand-Outfit präsentieren, das aus der Kleiderstube Leimen stammt. Anmeldungen sind erwünscht per E-Mail an quartiersmanagement@leimen.de oder unter Telefon 0 62 24 / 90 66 16 66.

> Kabarett-Comedy gibt es am Samstagabend in der Aegidiushalle in St. Ilgen zu erleben. Dort tritt Rena Schwarz mit ihrem Programm "Prinzessin ist auch kein Traumjob" auf, vergleicht dabei Märchen und Realität mit Pointen und Tiefgang in Texten und Liedern. Die Veranstaltung des Kulturkreises Leimen beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 62 24 / 5 33 72, bei Eisenwaren Michel, Bürgermeister-Weidemaier-Straße 74, sowie an der Abendkasse.

> Kinderkirche feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag in der Mauritiuskirche. Die Messe für Kinder, Eltern und alle, die mitfeiern möchten, beginnt um 11.30 Uhr.

> Die letzte Fastenandacht zum Hungertuch findet am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche statt. Hierhin lädt die katholische Frauengemeinschaft zum gemeinsamen Beten um 18 Uhr ein.

> Zu einem Konzert im Bürgerhaus lädt die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen am Sonntag in die Nußlocher Straße 15 ein. Beginn ist um 17 Uhr. Die musikalische Leitung hat Karl Benz. Karten gibt es an der Abendkasse. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt drei. Gespielt wird ein abwechslungsreiches Programm aus modernen, sinfonischen und Big-Band-Stücken. Auch das eine oder andere Stück mit Gesangsbegleitung wird angekündigt.

> Einen Verschenketag veranstaltet die Interessengemeinschaft aktive Angellocher und Freunde am Sonntag von 9 bis 17 Uhr in ganz Gauangelloch und in Ochsenbach. Das Motto lautet "Wie Flohmarkt – nur viel besser". Zahlreiche Privatleute in mehr als 20 Straßen haben ihre Beteiligung am Verschenketag angekündigt.

> Ein Konzert der Celloklasse ist am Sonntag in der Aegidiushalle in St. Ilgen zu hören. Los geht es um 17 Uhr. Cellolehrerein Katharina Uzal hat ehemalige und aktuelle Schüler aus der Musikschule Rheinpfalz-Kreis und Leimen zu einem Ensemble vereint. Es kommen Werke von Barrière, Händel, Haydn, Brahms, Gershwin und der Band Metallica zu Gehör.

> Angellocher Frühlingsfest wird am Sonntag auf dem Gelände der Schlossbergschule gefeiert. In diesem Rahmen findet um 14 Uhr der Sommertagsumzug statt.

Mauer

> Der Reparaturtreff findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr am Mauki-Familientreff in der Kirchenstraße 28 statt. Hier wird bei nicht mehr funktionstüchtigen Gegenständen geholfen, auch am Telefon wird Hilfe geboten unter 01 52 / 51 47 91 06.

> "Vom Menschen der Urzeit" heißt es nun bis Oktober jeden Sonntag im Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4. Stets um 14 Uhr beginnt dort eine kostenlose Führung des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer". Diesmal führt Sylvia Knörr Interessierte entlang des Zeitenpfads, ins Urgeschichtliche Museum und die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Öffnungstag hat die "Alte Schulstube" am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Im Schulmuseum mit Eingang an der Rückseite des Rathauses warten "Schulschätze" wie gerahmte Fotos, Foto- und Poesiealben, Schönschreibhefte und mehr aus den vergangenen Jahrzehnten. Ausdrücklich werden alle Jubelkonfirmanden eingeladen.

> Einen Seniorennachmittag veranstaltet die Gemeinde in Mönchzell für alle ab 64 Jahren. Er findet um 14 Uhr in der Lobbachhalle statt.

Neckargemünd

> Ein Jubiläumskonzert von "Sound ’n’ Pepper" mit der S’n’P-Band gibt es am Samstag um 19 Uhr in der SRH-Aula. Dort feiert der Chor des Gesangvereins Liederkranz sein 20-jähriges Bestehen. Der Abend steht unter dem Motto "Don’t stop us now", Karten gibt es im Vorverkauf bei Schmitt & Hahn in Neckargemünd, der Buchhandlung Staiger in Bammental sowie unter Telefon 0 62 23 / 89 10 35 über die SRH.

> "Hosch was zu repariere?" ist am Samstag wieder das Motto im Bürgerkeller Waldhilsbach. In der dortigen Schulstraße 8 öffnet um 10 Uhr das Reparaturcafé, in dem Freiwillige dabei helfen, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen.

> Luise von Baden Schule Elternbeirat. Floh- und Künstlermarkt mit Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, Sonntag, 6. April, 11 bis 15 Uhr, Schulgebäude, Schützenhausstraße 34.

Neckarsteinach

> Einen Frühlingsbasar mit Flohmarkt veranstalten die Freunde der Freiherr-vom-Stein-Schule am Samstag rund ums Schulgebäude. Von 14 bis 18 Uhr sind hier unter anderem Kreativ-Stände präsent.

> Einen "Handball-Schnuppertag" richtet die Handballabteilung des Turnerbunds (TB) am Samstag aus. 8- bis 14-Jährige können sich um 10 Uhr in der Vierburgenhalle unter Anleitung ausgebildeter Trainer in dem Sport ausprobieren. Eine Anmeldung erfolgt unter Telefon 01 51 / 62 43 63 99 oder per E-Mail an sh@auteega.com

Nußloch

> Ein "Olli-Roth-Special" gibt es am Samstag in der Festhalle zu erleben. Der Musiker mit den markanten Gitarrenklängen und der gefühlvollen Stimme steht seit 50 Jahren auf der Bühne – ein Grund zu feiern. Für die Veranstaltung im Rahmen des "Swingin-Wiwa-festivals" in Wiesloch und Umgebung sind viele Überraschungsgäste angekündigt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr und Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei Bücher Dörner in Wiesloch und Walldorf, Telefon 0 62 22 / 92 09 11 und 0 62 27/ 18 31 sowie unter www.swingin-wiwa.de

> Einen "Misereor-Sonntag" veranstaltet die katholische Kirchengemeinde. "Auf die Würde, fertig los!" heißt es im Gottesdienst um 10.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche, ehe es um 11.30 Uhr im Gemeindehaus in der Blumenstraße 4 ein gemeinsames indisches Mittagessen gibt. Von 12.30 bis 14 Uhr gibt es Kinderprogramm mit Mal-, Bastelaktionen und "Rucky Reiselustig".

> Einen Abendimpuls zum Thema "Zusammen" setzt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag in ihrer Kirche. "Pray and play" heißt es von 19 bis 20 Uhr im Foyer mit der Band "Light room".

> Ein Motorrad- und Quadslalomtraining führt ADAC Nordbaden am Sonntag auf der Anlage des Motorsportclubs (MSC) Nußloch durch. Die Fahrer – auch Motorräder mit Elektro-Antrieb sind willkommen – erhalten von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit, Fahrpraxis für die Motorradsaison zu starten. Schwerpunkt in der Rudolf-Harbig-Straße sind vorausschauendes Fahren, Kurven- und Bremstechnik. Eine Woche später finden an gleicher Stelle zwei Läufe um den nordbadischen ADAC Motorrad- und Quadslalompokal statt.

Sandhausen

> Frühlingsfest mit Frühlingsmeile und Sommertagszug feiert die Hopfengemeinde von Samstag bis Dienstag. Die Feierlichkeiten werden von Gemeinde und Gewerbeverein, der Sommertagszug am Sonntag, 14 Uhr, vom Verkehrs- und Heimatverein organisiert. Das Frühlingsfest startet samstags am Festplatz, wo Fahrgeschäfte wie der "Allroundtwister", Autoscooter, Karussell sowie Essens- und Getränkestände auf Besucher warten – täglich um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 12 Uhr. Bei der Frühlingsmeile wird an diesem Tag die Hauptstraße zur Fußgängerzone umfunktioniert und von 13 bis 18 Uhr findet ein verkaufsoffener Sonntag statt.

> Ein Benefiz-Konzert des Chors "SoundHouse" steigt am Sonntag um 11 Uhr in der Alten Synagoge. Bei der Matinee gibt es Gospels, Balladen und Popsongs zu hören. Restkarten an der Tageskasse, der Erlös geht an den Ökumenischen Helferkreis.

Schönau

> Einen Kunst- und Handwerkermarkt richtet die Stadt in der Stadthalle aus. Dort bieten 30 regionale Aussteller Werke aus unterschiedlichen Materialien und Geschenke, Dekoartikel und Schmuck an – samstags von 13 bis 18, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Erlös des Kuchenverkaufs geht ans Babynest Schönau.

Spechbach

> Einen Ostermarkt richten Gemeinde und Förderverein Specht am Sonntag im Bürgersaal des Rathauses aus. Von 11 bis 17 Uhr gibt es dort eine Ausstellung von Hobbykünstlern zu erleben, ebenso gibt es einen Bücherbasar und Verpflegung.

Wiesenbach

> Einen Ehrungsabend veranstaltet die Gemeinde am Sonntag um 17 Uhr in der Biddersbachhalle. Hier stehen Bürger im Mittelpunkt, die sich durch vorbildliches Engagement verdient gemacht haben. Die Hauptkapelle des Musikvereins spielt, Werke der Bürgergalerie "Alte Ziegelei" werden präsentiert und Bürgermeister Eric Grabenbauer blickt auf das vergangene Jahr und die Zukunft Wiesenbachs.

Wilhelmsfeld

> Der 27. Frühjahrsempfang der Gemeinde steigt am Sonntag um 11 Uhr in der Odenwaldhalle. Im Rahmen der Veranstaltung werden Bürger für Engagement, Sportler für Leistungen geehrt und Bürgermeister Tobias Dangel spricht.

> Der neue Priester Manfred Behrens der Neuapostolischen Kirchengemeinde wird am Sonntag in sein Amt eingeführt. Der besondere Gottesdienst in der neuapostolischen Kirche beginnt um 9.30 Uhr.

> Geistliche Chormusik führt der Wilhelmsfelder Singkreis am Samstag in der evangelischen Kirche auf. Das kostenlose Konzert "Für die Schönheit der Erde" beginnt um 19 Uhr.

> Hestia pädagogische Familienarbeit. Hofflohmarkt mit Kaffee- und Kuchenverkauf, Sektbar und Limonadenstand, Sonntag, 27. April 10 bis 14 Uhr, Parkplatz des Schriesheimer Hofes, Schriesheimer Straße 2 (Ersatztermin für 6. April). Standgebühr: eine Kuchenspende, Tische müssen selbst mitgebracht werden. Anmeldung per E-Mail an info@hestia-pfa.de